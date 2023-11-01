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ЦБ выпустил памятную монету с гербом Омской области

Ведомости

Банк России с 3 ноября выпустит в обращение памятную 10-рублевую монету, посвященную Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

Диаметр монеты составляет 27 мм. Она будет выпущена тиражом в 1 млн шт. В Банке России подчеркнули, что монета является законным средством платежа на территории страны.

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На оборотной стороне монеты изображен герб Омской области, а внизу выгравирована надпись с названием региона, вверху – «Российская Федерация». На лицевой стороне расположены надписи «Банк России» и «2023», изображены ветви лавра и дуба, выходящие на внешний кант, и указан номинал с защитными элементами. В нижней части монеты – товарный знак Московского монетного двора.

20 октября Банк России сообщил, что выпустил памятную монету «Аленький цветочек» серии «Российская (советская) мультипликация» с цветным кадром из мультфильма. Она была выпущена в трех вариантах: серебряная номиналом 3 руб., стальная с никелевым покрытием номиналом 25 руб. и медно-никелевая с цветным покрытием номиналом 25 руб. Тираж монет из стали с никелевым покрытием – 850 000 штук, из медно-никелевого сплава – 150 000 штук. Центробанк уточняет, что «монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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