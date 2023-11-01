ЦБ выпустил памятную монету с гербом Омской области

20 октября Банк России сообщил, что выпустил памятную монету «Аленький цветочек» серии «Российская (советская) мультипликация» с цветным кадром из мультфильма. Она была выпущена в трех вариантах: серебряная номиналом 3 руб., стальная с никелевым покрытием номиналом 25 руб. и медно-никелевая с цветным покрытием номиналом 25 руб. Тираж монет из стали с никелевым покрытием – 850 000 штук, из медно-никелевого сплава – 150 000 штук. Центробанк уточняет, что «монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу».