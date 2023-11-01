ЦБ выпустил памятную монету с гербом Омской области
Банк России с 3 ноября выпустит в обращение памятную 10-рублевую монету, посвященную Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.
Диаметр монеты составляет 27 мм. Она будет выпущена тиражом в 1 млн шт. В Банке России подчеркнули, что монета является законным средством платежа на территории страны.
На оборотной стороне монеты изображен герб Омской области, а внизу выгравирована надпись с названием региона, вверху – «Российская Федерация». На лицевой стороне расположены надписи «Банк России» и «2023», изображены ветви лавра и дуба, выходящие на внешний кант, и указан номинал с защитными элементами. В нижней части монеты – товарный знак Московского монетного двора.
20 октября Банк России сообщил, что выпустил памятную монету «Аленький цветочек» серии «Российская (советская) мультипликация» с цветным кадром из мультфильма. Она была выпущена в трех вариантах: серебряная номиналом 3 руб., стальная с никелевым покрытием номиналом 25 руб. и медно-никелевая с цветным покрытием номиналом 25 руб. Тираж монет из стали с никелевым покрытием – 850 000 штук, из медно-никелевого сплава – 150 000 штук. Центробанк уточняет, что «монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу».