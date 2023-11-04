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Задержан подозреваемый в убийстве начальника отделения УФССП по Рязани

Ведомости

Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве начальника отдела службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственные органы ранее возбудили уголовное дело по факту убийства Калужского. Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили 1 ноября, сообщила Волк. 

Подозреваемого, мужчину 1979 г. рождения, задержали сотрудники уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из полиции региона при взаимодействии с сотрудниками УФСБ и Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщила представитель МВД.

2 ноября в пресс-службе СУ СК по Рязанской области сообщили о расследовании уголовного дела по факту убийства начальника отделения судебных приставов Калужского (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Его тело обнаружили в рязанском поселке Недостоево. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия, изъяли гильзы, записи с камер видеонаблюдения, сообщили в СК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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