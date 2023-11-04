Задержан подозреваемый в убийстве начальника отделения УФССП по Рязани

2 ноября в пресс-службе СУ СК по Рязанской области сообщили о расследовании уголовного дела по факту убийства начальника отделения судебных приставов Калужского (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Его тело обнаружили в рязанском поселке Недостоево. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия, изъяли гильзы, записи с камер видеонаблюдения, сообщили в СК.