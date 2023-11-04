Задержан подозреваемый в убийстве начальника отделения УФССП по Рязани
Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве начальника отдела службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следственные органы ранее возбудили уголовное дело по факту убийства Калужского. Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили 1 ноября, сообщила Волк.
Подозреваемого, мужчину 1979 г. рождения, задержали сотрудники уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из полиции региона при взаимодействии с сотрудниками УФСБ и Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщила представитель МВД.
2 ноября в пресс-службе СУ СК по Рязанской области сообщили о расследовании уголовного дела по факту убийства начальника отделения судебных приставов Калужского (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Его тело обнаружили в рязанском поселке Недостоево. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия, изъяли гильзы, записи с камер видеонаблюдения, сообщили в СК.