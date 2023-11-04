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МВД объявило в розыск соучастника по делу блогера Шабутдинова

Ведомости

Один из предполагаемых соучастников блогера Аяза Шабутдинова, задержанного ранее по делу о мошенничестве при продаже образовательных курсов, скрылся от следствия и объявлен в розыск, сообщил следователь МВД в Таганском суде Москвы.

«Учитывая, что один из предполагаемых соучастников обвиняемого Шабутдинова Алексеев скрылся от следствия и объявлен в розыск, считаю меру пресечения в виде заключения под стражей Шабутдинову обоснованной», – сказал он.

4 ноября Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу блогера-бизнесмена Шабутдинова. В СИЗО он будет находиться до 16 декабря. Следствие МВД обвиняет 32-летнего бизнес-тренера в совершении восьми эпизодов особо крупного мошенничества (ч.4 ст. 159 УК). Шабутдинову грозит до 10 лет лишения свободы в исправительной колонии.

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В столичной прокуратуре отметили, что Шабутдинов предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся якобы могут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Восемь граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 000 руб. до 1,9 млн руб., уточнили в надзорном ведомстве. Сам блогер просил суд не заключать его под стражу, заявив, что у него обучается 20 000 студентов, а «восемь человек – это даже не 1%». 

Суммарное количество подписчиков Шабутдинова составляет 1,9 млн пользователей, на хостинге YouTube – более 300 000 подписчиков. Он является основателем онлайн-школы «Like Центр», которая в 2022 г. заняла четвертое место в топ-100 edtech-компаний. Одним из первых проектов предпринимателя была сеть кофеен Coffee Like, в сентябре 2018 г. блогер объявил о ее продаже.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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