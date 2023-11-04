Сбежавшего из тюрьмы экс-президента Гвинеи поймали
Бывший президент Гвинеи Мусса Дадис Камара, совершивший побег из тюрьмы, был найден и возвращен в место отбывания наказания, сообщило агентство AFP на своей странице в X.
«Мусса Дадис Камара был схвачен и возвращен в тюрьму, сообщают армия и его адвокат», – говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что 58-летний экс-президент содержался в тюрьме в Конакри, столице Гвинеи с сентября 2022 г., когда начался процесс по делу о гибели 156 человек при силовом разгоне протестов в сентябре 2009 г. По делу помимо него проходят еще 10 бывших военных и чиновников. Как указывает AFP, экс-президента вывез из тюрьмы вооруженный спецназовец, причем неясно, произошло ли это по воле самого Камары.
Камара, будучи капитаном армии Гвинеи, пришел к власти в декабре 2008 г. после смерти прежнего президента Лансаны Конте. В декабре 2009 г. на него было совершено покушение его собственным адьютантом, и уже в начале 2010 г., находясь за границей, Камара отказался от дальнейшего участия в политической жизни страны. После лечения он бежал в Буркина-Фасо, а в 2015 г. объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента, тогда же ему были предъявлены обвинения по делу о расстреле протестующих. В 2022 г. он вернулся на родину, чтобы предстать перед судом.