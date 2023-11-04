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Общество

Сбежавшего из тюрьмы экс-президента Гвинеи поймали

Ведомости

Бывший президент Гвинеи Мусса Дадис Камара, совершивший побег из тюрьмы, был найден и возвращен в место отбывания наказания, сообщило агентство AFP на своей странице в X.

«Мусса Дадис Камара был схвачен и возвращен в тюрьму, сообщают армия и его адвокат», – говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что 58-летний экс-президент содержался в тюрьме в Конакри, столице Гвинеи с сентября 2022 г., когда начался процесс по делу о гибели 156 человек при силовом разгоне протестов в сентябре 2009 г. По делу помимо него проходят еще 10 бывших военных и чиновников. Как указывает AFP, экс-президента вывез из тюрьмы вооруженный спецназовец, причем неясно, произошло ли это по воле самого Камары.

Камара, будучи капитаном армии Гвинеи, пришел к власти в декабре 2008 г. после смерти прежнего президента Лансаны Конте. В декабре 2009 г. на него было совершено покушение его собственным адьютантом, и уже в начале 2010 г., находясь за границей, Камара отказался от дальнейшего участия в политической жизни страны. После лечения он бежал в Буркина-Фасо, а в 2015 г. объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента, тогда же ему были предъявлены обвинения по делу о расстреле протестующих. В 2022 г. он вернулся на родину, чтобы предстать перед судом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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