Сбежавшего из тюрьмы экс-президента Гвинеи поймали

Камара, будучи капитаном армии Гвинеи, пришел к власти в декабре 2008 г. после смерти прежнего президента Лансаны Конте. В декабре 2009 г. на него было совершено покушение его собственным адьютантом, и уже в начале 2010 г., находясь за границей, Камара отказался от дальнейшего участия в политической жизни страны. После лечения он бежал в Буркина-Фасо, а в 2015 г. объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента, тогда же ему были предъявлены обвинения по делу о расстреле протестующих. В 2022 г. он вернулся на родину, чтобы предстать перед судом.