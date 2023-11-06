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Бывший протодиакон Кураев сообщил о своем отъезде в День народного единства

Ведомости

Лишенный сана бывший протодиакон Андрей Кураев заявил о своем отъезде из России в День народого единства. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Вокруг чемодана. Часть 2. Кочевье. Забавно вышло: откололся в день народного единства. Просто "судьба диссидента"», – написал он.

О том, что он планирует покинуть Россию, Кураев сообщал 16 октября. По его словам, он планировал уехать в Прагу, и заявлял о намерении проводить в Европе свои публичные встречи и лекции.

В апреле 2023 г. патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил протодиакона Кураева священного сана из-за «деструктивной деятельности» и отсутствия признаков покаяния. До этого протодиакону дали два года, чтобы он «переосмыслил свою позицию и вернулся на путь Церкви».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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