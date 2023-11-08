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Турчак: партия и «Защитники Отечества» проработают законодательные инициативы

Ведомости

Партия «Единая Россия» и фонд «Защитники Отечества» объединят усилия по оказанию помощи участникам спецоперации и их семьям, в том числе проработают актуальные законодательные инициативы по поддержке бойцов. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак по итогам встречи с председателем фонда Анной Цивилевой.

«Ресурс фонда и его поддержка будут полезными в моментах согласования наших предложений с различными ведомствами. В частности, сегодня мы работаем над тем, чтобы военнослужащим предоставлялся бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно», – сказал он. 

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Взаимодействие партии и «Защитников Отечества» важно на уровне согласования законодательных инициатив. В частности, как отметил представитель рабочей группы по спецоперации, первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин, фонду необходимо будет обратить внимание на законопроекты о госстраховании добровольцев, сохранении мест на госслужбе для мобилизованных и контрактников, а также о жилищных выплатах семьям погибших участников спецоперации.

По словам Турчака, «Единая Россия» и «Защитники Отечества» также объединят усилия в вопросах обеспечения военнослужащих средствами реабилитации и протезированием. Цивилева отметила, что услуги по реабилитации, абилитации и протезированию должны быть взаимосвязаны. «Считаю важным, чтобы перечень и объем медицинской помощи при протезировании был нормативно закреплен в стандартах, которые сегодня нуждаются в разработке», – подчеркнула она. 

О создании фонда 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию объявил президент Владимир Путин. Соответствующий указ был подписан 3 апреля. 11 мая правительство утвердило устав организации. В середине июня правительство выделило 1,314 млрд руб. на финансирование работы «Защитников Отечества». 

Согласно уставу фонда, основной его целью и задачей является комплексное сопровождение ветеранов спецоперации и членов семей погибших. Документом предполагается оказание помощи по разным направлениям социальной и профессиональной жизни. Речь идет о получении образования и профессиональной переподготовке, оказании бесплатной психолого-психотерапевтической и юридической помощи и другом. Уставом предусмотрено обеспечение ветеранов спецоперации необходимыми лекарствами и техническими средствами реабилитации, а также организация надомного ухода и адаптация жилья, если человек получил инвалидность. Другим важным направлением работы фонда будет сопровождение и поддержка в оформлении документов и получении статуса ветерана боевых действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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