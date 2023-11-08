Турчак: партия и «Защитники Отечества» проработают законодательные инициативы
Партия «Единая Россия» и фонд «Защитники Отечества» объединят усилия по оказанию помощи участникам спецоперации и их семьям, в том числе проработают актуальные законодательные инициативы по поддержке бойцов. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак по итогам встречи с председателем фонда Анной Цивилевой.
«Ресурс фонда и его поддержка будут полезными в моментах согласования наших предложений с различными ведомствами. В частности, сегодня мы работаем над тем, чтобы военнослужащим предоставлялся бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно», – сказал он.
Взаимодействие партии и «Защитников Отечества» важно на уровне согласования законодательных инициатив. В частности, как отметил представитель рабочей группы по спецоперации, первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин, фонду необходимо будет обратить внимание на законопроекты о госстраховании добровольцев, сохранении мест на госслужбе для мобилизованных и контрактников, а также о жилищных выплатах семьям погибших участников спецоперации.
По словам Турчака, «Единая Россия» и «Защитники Отечества» также объединят усилия в вопросах обеспечения военнослужащих средствами реабилитации и протезированием. Цивилева отметила, что услуги по реабилитации, абилитации и протезированию должны быть взаимосвязаны. «Считаю важным, чтобы перечень и объем медицинской помощи при протезировании был нормативно закреплен в стандартах, которые сегодня нуждаются в разработке», – подчеркнула она.
О создании фонда 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию объявил президент Владимир Путин. Соответствующий указ был подписан 3 апреля. 11 мая правительство утвердило устав организации. В середине июня правительство выделило 1,314 млрд руб. на финансирование работы «Защитников Отечества».
Согласно уставу фонда, основной его целью и задачей является комплексное сопровождение ветеранов спецоперации и членов семей погибших. Документом предполагается оказание помощи по разным направлениям социальной и профессиональной жизни. Речь идет о получении образования и профессиональной переподготовке, оказании бесплатной психолого-психотерапевтической и юридической помощи и другом. Уставом предусмотрено обеспечение ветеранов спецоперации необходимыми лекарствами и техническими средствами реабилитации, а также организация надомного ухода и адаптация жилья, если человек получил инвалидность. Другим важным направлением работы фонда будет сопровождение и поддержка в оформлении документов и получении статуса ветерана боевых действий.