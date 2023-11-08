Турчак: партия и «Защитники Отечества» проработают законодательные инициативы

Согласно уставу фонда, основной его целью и задачей является комплексное сопровождение ветеранов спецоперации и членов семей погибших. Документом предполагается оказание помощи по разным направлениям социальной и профессиональной жизни. Речь идет о получении образования и профессиональной переподготовке, оказании бесплатной психолого-психотерапевтической и юридической помощи и другом. Уставом предусмотрено обеспечение ветеранов спецоперации необходимыми лекарствами и техническими средствами реабилитации, а также организация надомного ухода и адаптация жилья, если человек получил инвалидность. Другим важным направлением работы фонда будет сопровождение и поддержка в оформлении документов и получении статуса ветерана боевых действий.