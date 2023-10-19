Путин поручил Минтруду избавить сферу средств реабилитации от монополии

«Минтруд должен избавить этот вид деятельности от монополии. Да, современные средства реабилитации дороже, причем дороже в разы. Минфин выделил дополнительные деньги, я знаю. Мы и из внебюджетных источников найдем все, что нужно для этих целей», – заверил президент.