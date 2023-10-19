Путин поручил Минтруду избавить сферу средств реабилитации от монополии
Сфера производства средств реабилитации инвалидов должна быть избавлена от монополии. Такое поручение дал президент России Владимир Путин Министерству труда РФ на Совете по физической культуре и спорту в Перми.
«Минтруд должен избавить этот вид деятельности от монополии. Да, современные средства реабилитации дороже, причем дороже в разы. Минфин выделил дополнительные деньги, я знаю. Мы и из внебюджетных источников найдем все, что нужно для этих целей», – заверил президент.
Путин также напомнил, что кроме зарубежных средств реабилитации есть и современные эффективные отечественные средства, которые тоже нужно включать в работу.
Президент также поручил решить вопрос с обеспечением участников спецоперации средствами реабилитации.
17 октября замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко рассказал, что больше половины случаев инвалидности среди участников спецоперации, установленных медико-социальной экспертизой, связаны с ампутацией верхних и нижних конечностей. Большинство из них – молодые люди. 84% из них рекомендованы технические средства реабилитации.