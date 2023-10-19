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Путин поручил Минтруду избавить сферу средств реабилитации от монополии

Ведомости

Сфера производства средств реабилитации инвалидов должна быть избавлена от монополии. Такое поручение дал президент России Владимир Путин Министерству труда РФ на Совете по физической культуре и спорту в Перми.

«Минтруд должен избавить этот вид деятельности от монополии. Да, современные средства реабилитации дороже, причем дороже в разы. Минфин выделил дополнительные деньги, я знаю. Мы и из внебюджетных источников найдем все, что нужно для этих целей», – заверил президент.

Путин также напомнил, что кроме зарубежных средств реабилитации есть и современные эффективные отечественные средства, которые тоже нужно включать в работу.

Президент также поручил решить вопрос с обеспечением участников спецоперации средствами реабилитации.

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17 октября замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко рассказал, что больше половины случаев инвалидности среди участников спецоперации, установленных медико-социальной экспертизой, связаны с ампутацией верхних и нижних конечностей. Большинство из них – молодые люди. 84% из них рекомендованы технические средства реабилитации. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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