Минтруд сообщил об ампутациях у более половины признанных инвалидами военных
Больше половины случаев инвалидности среди участников спецоперации, установленных медико-социальной экспертизой, связаны с ампутацией верхних и нижних конечностей. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко в ходе круглого стола в Совете Федерации на тему «Комплексная реабилитация участников специальной военной операции, получивших увечья или заболевания в ходе выполнения боевых задач».
Замминистра отметил, что более 80% инвалидов – участников спецоперации проходят освидетельствование в трех регионах России – Москве (15,7%), Московской области (45%) и Санкт-Петербурге (почти 20%).
Вовченко не стал называть количество инвалидов, однако отметил, что порядка 54,4% от всех освидетельствованных признаны инвалидами с ампутацией конечностей. Причем большинство из них – молодые люди, в отличие от гражданских инвалидов, среди которых преобладают люди старшего возраста, пенсионеры. Ампутации у них связаны в основном с диабетом, сосудистыми отклонениями и старческими нарушениями.
Доля ампутаций нижних конечностей среди участников спецоперации составляет 80%, верхних – 20%. Вовченко уточнил, что среди гражданских процент ампутации верхних конечностей минимален и связан в основном с различными травмами, в том числе в ДТП и на производстве.
«Из всех освидетельствованных участников 84% – рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации. Это также достаточно большой процент. Причем всеми типами: это не только протезы, это, безусловно, коляски различных типов, это и специальная одежда, ортопедическая обувь. То есть весь тот необходимый набор, который положен по индивидуальной программе реабилитации и абилитации, уже эти назначения идут», – добавил он.
17 октября в Госдуме прошли парламентские слушания по реабилитации людей с инвалидностью. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева призвала не ставить инвалидов – участников спецоперации в общую очередь на получение технических средств реабилитации (ТСР). Она предложила отнести их к «категории особого внимания», а также предусмотреть обучение пользованию ТСР.
С 1 июня 2023 г. электронный сертификат на ТСР распространяется на сложные протезы. Минтруда каталогизировало детали протезов и на базе медико-социальной экспертизы сформировало компетенцию для возможности создания того протеза, который индивидуально нужен человеку с учетом его особенностей.