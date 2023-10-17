Минтруд сообщил об ампутациях у более половины признанных инвалидами военных

«Из всех освидетельствованных участников 84% – рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации. Это также достаточно большой процент. Причем всеми типами: это не только протезы, это, безусловно, коляски различных типов, это и специальная одежда, ортопедическая обувь. То есть весь тот необходимый набор, который положен по индивидуальной программе реабилитации и абилитации, уже эти назначения идут», – добавил он.