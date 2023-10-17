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Общество

Минтруд сообщил об ампутациях у более половины признанных инвалидами военных

Ведомости

Больше половины случаев инвалидности среди участников спецоперации, установленных медико-социальной экспертизой, связаны с ампутацией верхних и нижних конечностей. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко в ходе круглого стола в Совете Федерации на тему «Комплексная реабилитация участников специальной военной операции, получивших увечья или заболевания в ходе выполнения боевых задач».

Замминистра отметил, что более 80% инвалидов – участников спецоперации проходят освидетельствование в трех регионах России – Москве (15,7%), Московской области (45%) и Санкт-Петербурге (почти 20%).

Вовченко не стал называть количество инвалидов, однако отметил, что порядка 54,4% от всех освидетельствованных признаны инвалидами с ампутацией конечностей. Причем большинство из них – молодые люди, в отличие от гражданских инвалидов, среди которых преобладают люди старшего возраста, пенсионеры. Ампутации у них связаны в основном с диабетом, сосудистыми отклонениями и старческими нарушениями.

В Госдуме прошли парламентские слушания по реабилитации людей с инвалидностью

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Доля ампутаций нижних конечностей среди участников спецоперации составляет 80%, верхних – 20%. Вовченко уточнил, что среди гражданских процент ампутации верхних конечностей минимален и связан в основном с различными травмами, в том числе в ДТП и на производстве.

«Из всех освидетельствованных участников 84% – рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации. Это также достаточно большой процент. Причем всеми типами: это не только протезы, это, безусловно, коляски различных типов, это и специальная одежда, ортопедическая обувь. То есть весь тот необходимый набор, который положен по индивидуальной программе реабилитации и абилитации, уже эти назначения идут», – добавил он.

17 октября в Госдуме прошли парламентские слушания по реабилитации людей с инвалидностью. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева призвала не ставить инвалидов – участников спецоперации в общую очередь на получение технических средств реабилитации (ТСР). Она предложила отнести их к «категории особого внимания», а также предусмотреть обучение пользованию ТСР.

С 1 июня 2023 г. электронный сертификат на ТСР распространяется на сложные протезы. Минтруда каталогизировало детали протезов и на базе медико-социальной экспертизы сформировало компетенцию для возможности создания того протеза, который индивидуально нужен человеку с учетом его особенностей.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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