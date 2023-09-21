Путин: нужно выделить допресурсы на средства реабилитации военных

«Нужно в особом режиме обеспечивать этими средствами реабилитации. Но не только. Нужно еще, чтобы людей учили пользоваться, чтобы они умели жить с этим. Чтобы было организовано обслуживание техники современной», – сказал Путин во время посещения центра поддержки участников спецоперации и их семей «Возвращение» в Великом Новгороде.