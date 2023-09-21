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Путин: нужно выделить допресурсы на средства реабилитации военных

Ведомости

Власти должны выделять дополнительные ресурсы для обеспечения участников спецоперации современными средствами реабилитации. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Нужно в особом режиме обеспечивать этими средствами реабилитации. Но не только. Нужно еще, чтобы людей учили пользоваться, чтобы они умели жить с этим. Чтобы было организовано обслуживание техники современной», – сказал Путин во время посещения центра поддержки участников спецоперации и их семей «Возвращение» в Великом Новгороде.

По его словам, такая реабилитация «чуть подороже», но нужно, чтобы государство выделило соответствующие допресурсы. Глава государства согласился, что это очень важный вопрос.

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В 2023 г. в России был создан специальный фонд «Защитники Отечества», который помогает ветеранам и участникам спецоперации. На его финансирование правительство выделило 1,314 млрд руб. 

В ходе встречи 21 сентября президент заявил, что изначально был против того, чтобы фонд распоряжался денежными средствами. «Вы понимаете, как только поток денежный идет, сразу начинаются проблемы», – пояснил он. 

Путин отмечал в феврале, что работа фонда должна проходить «без казенщины и бюрократии», а за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который будет в режиме реального времени с ним работать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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