Путин: нужно выделить допресурсы на средства реабилитации военных
Власти должны выделять дополнительные ресурсы для обеспечения участников спецоперации современными средствами реабилитации. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Нужно в особом режиме обеспечивать этими средствами реабилитации. Но не только. Нужно еще, чтобы людей учили пользоваться, чтобы они умели жить с этим. Чтобы было организовано обслуживание техники современной», – сказал Путин во время посещения центра поддержки участников спецоперации и их семей «Возвращение» в Великом Новгороде.
По его словам, такая реабилитация «чуть подороже», но нужно, чтобы государство выделило соответствующие допресурсы. Глава государства согласился, что это очень важный вопрос.
В 2023 г. в России был создан специальный фонд «Защитники Отечества», который помогает ветеранам и участникам спецоперации. На его финансирование правительство выделило 1,314 млрд руб.
В ходе встречи 21 сентября президент заявил, что изначально был против того, чтобы фонд распоряжался денежными средствами. «Вы понимаете, как только поток денежный идет, сразу начинаются проблемы», – пояснил он.
Путин отмечал в феврале, что работа фонда должна проходить «без казенщины и бюрократии», а за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который будет в режиме реального времени с ним работать.