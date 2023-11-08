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Общество

«Коммерсантъ»: авиакомпании предложили создать единый черный список пассажиров

Ведомости

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в Минтранс предложение «Аэрофлота» обмениваться между авиакомпаниями данными о пассажирах, нарушающих правила полета. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо на имя замминистра Игоря Чалика.

Авиакомпании также хотят отнести к нарушениям курение и мелкое хулиганство на борту для включения пассажиров в черный список. Кроме того, предлагается увеличить срок нахождения в черных списках с одного года до трех лет, пишет газета.

В письме говорится, что в «Аэрофлоте» разработали проект изменений в Воздушный кодекс и КоАП, его поддержали и другие авиаперевозчики АЭВТ (входят 23 авиакомпании, включая S7, «Уральские авиалинии», Utair и др.). В «Аэрофлоте» подтвердили разработку инициативы. В Минтрансе комментировать информацию о проекте изменений не стали. Собеседник «Коммерсанта» в ведомстве сообщил, что обращение АЭВТ было получено недавно, оно находится «на изучении».

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Ужесточение мер поддержали в Общероссийском объединении пассажиров (ООП). Там отметили, что реализация инициативы повысит «комфорт полета и резко снизит количество нарушителей в воздухе». Источник в одной из авиакомпаний заявил, что такие меры позволят «значительно уменьшить» число правонарушений на борту. По его словам, сейчас пассажиры, которые находятся в черном списке одного перевозчика, могут летать другой авиакомпанией.

Как отмечает «Коммерсантъ», «Аэрофлот» выступает за ужесточение черных списков с 2013 г. На тот момент глава авиакомпании и нынешний министр транспорта Виталий Савельев предлагал запретить дебоширам летать на самолетах на срок от трех до пяти лет. В 2016 г. перевозчики выступали за ограничение на полеты за рубеж для таких пассажиров, а также за увеличение для них стоимости билета.

В 2018 г. компаниям разрешили отказывать в покупке билетов дебоширам в течение года после инцидента. С сентября 2022 г. экипажи могут использовать спецсредства, включая пластиковые наручники и нейлоновые ремни, для пресечения противоправных действий на борту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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