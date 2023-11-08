«Коммерсантъ»: авиакомпании предложили создать единый черный список пассажиров
Авиакомпании также хотят отнести к нарушениям курение и мелкое хулиганство на борту для включения пассажиров в черный список. Кроме того, предлагается увеличить срок нахождения в черных списках с одного года до трех лет, пишет газета.
В письме говорится, что в «Аэрофлоте» разработали проект изменений в Воздушный кодекс и КоАП, его поддержали и другие авиаперевозчики АЭВТ (входят 23 авиакомпании, включая S7, «Уральские авиалинии», Utair и др.). В «Аэрофлоте» подтвердили разработку инициативы. В Минтрансе комментировать информацию о проекте изменений не стали. Собеседник «Коммерсанта» в ведомстве сообщил, что обращение АЭВТ было получено недавно, оно находится «на изучении».
Ужесточение мер поддержали в Общероссийском объединении пассажиров (ООП). Там отметили, что реализация инициативы повысит «комфорт полета и резко снизит количество нарушителей в воздухе». Источник в одной из авиакомпаний заявил, что такие меры позволят «значительно уменьшить» число правонарушений на борту. По его словам, сейчас пассажиры, которые находятся в черном списке одного перевозчика, могут летать другой авиакомпанией.
Как отмечает «Коммерсантъ», «Аэрофлот» выступает за ужесточение черных списков с 2013 г. На тот момент глава авиакомпании и нынешний министр транспорта Виталий Савельев предлагал запретить дебоширам летать на самолетах на срок от трех до пяти лет. В 2016 г. перевозчики выступали за ограничение на полеты за рубеж для таких пассажиров, а также за увеличение для них стоимости билета.
В 2018 г. компаниям разрешили отказывать в покупке билетов дебоширам в течение года после инцидента. С сентября 2022 г. экипажи могут использовать спецсредства, включая пластиковые наручники и нейлоновые ремни, для пресечения противоправных действий на борту.