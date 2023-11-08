«Коммерсантъ»: авиакомпании предложили создать единый черный список пассажиров

Как отмечает «Коммерсантъ», «Аэрофлот» выступает за ужесточение черных списков с 2013 г. На тот момент глава авиакомпании и нынешний министр транспорта Виталий Савельев предлагал запретить дебоширам летать на самолетах на срок от трех до пяти лет. В 2016 г. перевозчики выступали за ограничение на полеты за рубеж для таких пассажиров, а также за увеличение для них стоимости билета.