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Продюсер израильского сериала «Фауда» Матан Меир погиб в Газе

Ведомости

Продюсер Матан Меир, который известен работой над сериалом «Фауда», погиб во время боев в секторе Газа, сообщили в официальном аккаунте сериала в соцсети Х.

«Один из членов семьи “Фауда” Матан Меир погиб в бою в секторе Газа. Матан был неотъемлемой частью команды», – говорится в сообщении. Меир был в составе 697-го батальона 551-й бригады армии, погиб 10 ноября, ему было 38 лет, говорится на сайте армии обороны Израиля (ЦАХАЛа).

«Фауда» (в переводе с арабского «хаос») – израильский телесериал о группе бойцов контртеррористического спецподразделения армии обороны Израиля, работающих под прикрытием во время палестино-израильского конфликта.

27 октября ЦАХАЛ объявил о расширении наземной операции в Газе. В тот же день Генассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Боевые действия между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» продолжаются с 7 октября, после атаки боевиков на южные района еврейского государства.

По последним данным, с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 11 000 человек. Число же раненых превышает 27 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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