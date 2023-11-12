Продюсер израильского сериала «Фауда» Матан Меир погиб в Газе

27 октября ЦАХАЛ объявил о расширении наземной операции в Газе. В тот же день Генассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Боевые действия между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» продолжаются с 7 октября, после атаки боевиков на южные района еврейского государства.