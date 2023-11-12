Продюсер израильского сериала «Фауда» Матан Меир погиб в Газе
Продюсер Матан Меир, который известен работой над сериалом «Фауда», погиб во время боев в секторе Газа, сообщили в официальном аккаунте сериала в соцсети Х.
«Один из членов семьи “Фауда” Матан Меир погиб в бою в секторе Газа. Матан был неотъемлемой частью команды», – говорится в сообщении. Меир был в составе 697-го батальона 551-й бригады армии, погиб 10 ноября, ему было 38 лет, говорится на сайте армии обороны Израиля (ЦАХАЛа).
«Фауда» (в переводе с арабского «хаос») – израильский телесериал о группе бойцов контртеррористического спецподразделения армии обороны Израиля, работающих под прикрытием во время палестино-израильского конфликта.
27 октября ЦАХАЛ объявил о расширении наземной операции в Газе. В тот же день Генассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Боевые действия между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» продолжаются с 7 октября, после атаки боевиков на южные района еврейского государства.
По последним данным, с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 11 000 человек. Число же раненых превышает 27 000 человек.