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Общество

СМИ сообщили о гибели жителя Германии российского происхождения после осады дома

Ведомости

Житель Германии российского происхождения был найден мертвым после осады его дома полицией, сообщило издание Bild. Вооруженный мужчина забаррикадировался в своем доме, операция продолжалась около 35 часов.

Полиция прибыла к дому в общине Миловер-Ланд днем 10 ноября. По прибытию, по правоохранителям был открыт огонь из огнестрельного оружия. Стрелявший – житель ФРГ российского происхождения и «поклонник Иосифа Сталина», пишет издание. 

Конфликт произошел после решения окружного суда по вопросу об опеке над детьми – мужчина оказывался регистрировать своего сына в школе. Ситуация обострилась после прихода социальных работников. Помимо мужчины, в доме находился его брат, которого задержали с оружием в пятницу вечером, а также его жена с ребенком, – им удалось бежать из здания в ночь на субботу. Сам подозреваемый оставался в здании и угрожал взрывом.

Спустя 35 часов осады, правоохранителям удалось проникнуть в дом, где был обнаружено тело подозреваемого. Сейчас выясняется, покончил ли он жизнь самоубийством или причиной его гибели стал ответный огонь со стороны полицейских. По данным СМИ, он проживал в Миловер-Ланд с женой и тремя детьми. Полиция обнаружила в доме большое количество оружия.

Кроме того, по информации NTV, мужчина мог относиться к националистическому движению «Граждан рейха», участники которого не признают действующее правительство Германии. Движение возникло в 1980-е, активную деятельность участники начали вести в 2010-х гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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