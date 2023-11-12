СМИ сообщили о гибели жителя Германии российского происхождения после осады дома

Конфликт произошел после решения окружного суда по вопросу об опеке над детьми – мужчина оказывался регистрировать своего сына в школе. Ситуация обострилась после прихода социальных работников. Помимо мужчины, в доме находился его брат, которого задержали с оружием в пятницу вечером, а также его жена с ребенком, – им удалось бежать из здания в ночь на субботу. Сам подозреваемый оставался в здании и угрожал взрывом.