СМИ сообщили о гибели жителя Германии российского происхождения после осады дома
Житель Германии российского происхождения был найден мертвым после осады его дома полицией, сообщило издание Bild. Вооруженный мужчина забаррикадировался в своем доме, операция продолжалась около 35 часов.
Полиция прибыла к дому в общине Миловер-Ланд днем 10 ноября. По прибытию, по правоохранителям был открыт огонь из огнестрельного оружия. Стрелявший – житель ФРГ российского происхождения и «поклонник Иосифа Сталина», пишет издание.
Конфликт произошел после решения окружного суда по вопросу об опеке над детьми – мужчина оказывался регистрировать своего сына в школе. Ситуация обострилась после прихода социальных работников. Помимо мужчины, в доме находился его брат, которого задержали с оружием в пятницу вечером, а также его жена с ребенком, – им удалось бежать из здания в ночь на субботу. Сам подозреваемый оставался в здании и угрожал взрывом.
Спустя 35 часов осады, правоохранителям удалось проникнуть в дом, где был обнаружено тело подозреваемого. Сейчас выясняется, покончил ли он жизнь самоубийством или причиной его гибели стал ответный огонь со стороны полицейских. По данным СМИ, он проживал в Миловер-Ланд с женой и тремя детьми. Полиция обнаружила в доме большое количество оружия.
Кроме того, по информации NTV, мужчина мог относиться к националистическому движению «Граждан рейха», участники которого не признают действующее правительство Германии. Движение возникло в 1980-е, активную деятельность участники начали вести в 2010-х гг.