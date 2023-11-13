Кабмин поддержал проект о штрафах за нетрезвое вождение электросамоката

«РИА Новости» со ссылкой на проект официального отзыва правительства пишет, что кабмин пообещал поддержать инициативу при условии доработки с учетом замечаний. В частности, кабмин указал на отсутствие данных о числе привлеченных к административной ответственности в результате аварий с участием СИМ, а также информации о недостаточности мер воздействия на велосипедистов и пешеходов.