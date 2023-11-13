Кабмин поддержал проект о штрафах за нетрезвое вождение электросамоката
Правительство РФ поддержало законопроект сенатора Артема Шейкина, предусматривающий в том числе штрафы за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в нетрезвом виде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Шейкина.
«Отзывом правительства РФ, подготовленным Минюстом с учетом позиции ключевых министерств, предлагается поддержать разработанный мной с коллегами законопроект о регулировании средств индивидуальной мобильности и велосипедов», – рассказал сенатор.
«РИА Новости» со ссылкой на проект официального отзыва правительства пишет, что кабмин пообещал поддержать инициативу при условии доработки с учетом замечаний. В частности, кабмин указал на отсутствие данных о числе привлеченных к административной ответственности в результате аварий с участием СИМ, а также информации о недостаточности мер воздействия на велосипедистов и пешеходов.
Ранее Шейкин сообщил о разработке законопроекта о регулировании передвижения на электросамокатах, других СИМ и велосипедах и пообещал внести его в Госдуму осенью 2023 г. Согласно инициативе, управление велосипедом и СИМ в состоянии опьянения может повлечь наложение штрафа в размере 10 000 руб. (при условии, что нарушение не содержит уголовно наказуемого деяния).
Кроме того, среди предложенных мер – введение штрафа в размере 2000 руб. за вождение электросамоката вдвоем. В случае оставления водителем СИМ или велосипеда на месте ДТП предусмотрен штраф 5000 руб. За превышение скорости сенатор предлагает выписывать штрафы от 800 до 5000 руб.