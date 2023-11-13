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Кабмин поддержал проект о штрафах за нетрезвое вождение электросамоката

Ведомости

Правительство РФ поддержало законопроект сенатора Артема Шейкина, предусматривающий в том числе штрафы за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в нетрезвом виде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Шейкина.

«Отзывом правительства РФ, подготовленным Минюстом с учетом позиции ключевых министерств, предлагается поддержать разработанный мной с коллегами законопроект о регулировании средств индивидуальной мобильности и велосипедов», – рассказал сенатор.

«РИА Новости» со ссылкой на проект официального отзыва правительства пишет, что кабмин пообещал поддержать инициативу при условии доработки с учетом замечаний. В частности, кабмин указал на отсутствие данных о числе привлеченных к административной ответственности в результате аварий с участием СИМ, а также информации о недостаточности мер воздействия на велосипедистов и пешеходов. 

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Ранее Шейкин сообщил о разработке законопроекта о регулировании передвижения на электросамокатах, других СИМ и велосипедах и пообещал внести его в Госдуму осенью 2023 г. Согласно инициативе, управление велосипедом и СИМ в состоянии опьянения может повлечь наложение штрафа в размере 10 000 руб. (при условии, что нарушение не содержит уголовно наказуемого деяния).

Кроме того, среди предложенных мер – введение штрафа в размере 2000 руб. за вождение электросамоката вдвоем. В случае оставления водителем СИМ или велосипеда на месте ДТП предусмотрен штраф 5000 руб. За превышение скорости сенатор предлагает выписывать штрафы от 800 до 5000 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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