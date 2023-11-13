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МЧС: спецборт с эвакуированными россиянами вылетел из Каира в Москву

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Спецборт МЧС России с 70 эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщает МЧС России. 

«Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставит 70 соотечественников в Россию. На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС России», – говорится в сообщении.

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В Минздраве России сообщили, что состояние эвакуированных россиян оценивается как удовлетворительное. Среди них есть женщина на позднем сроке беременности и 27 детей, самому младшему из которых три месяца. Все 70 человек были допущены к перелету из Каира в Москву. 

Ранее сегодня из Газы через КПП «Рафах» разрешили выехать еще 103 россиянам. В список включены россияне с двойным гражданством, а также палестинские граждане, которые являются супругами или родственниками россиян. По последним данным МЧС, границу с Египтом пересекли уже 98 человек. 

В Кремле приветствовали тот факт, что усилия российских дипломатов, спасателей, соответствующих служб в контактах со всеми сторонами, имеющими отношение к эвакуации граждан РФ из Газы, дали свои результаты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что усилия дипломатов на этом не закончены. По его словам, «предстоит многое сделать для того, чтобы все желающие покинули Газу». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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