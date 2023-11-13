МЧС: спецборт с эвакуированными россиянами вылетел из Каира в Москву
Спецборт МЧС России с 70 эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщает МЧС России.
«Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставит 70 соотечественников в Россию. На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС России», – говорится в сообщении.
В Минздраве России сообщили, что состояние эвакуированных россиян оценивается как удовлетворительное. Среди них есть женщина на позднем сроке беременности и 27 детей, самому младшему из которых три месяца. Все 70 человек были допущены к перелету из Каира в Москву.
В Кремле приветствовали тот факт, что усилия российских дипломатов, спасателей, соответствующих служб в контактах со всеми сторонами, имеющими отношение к эвакуации граждан РФ из Газы, дали свои результаты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что усилия дипломатов на этом не закончены. По его словам, «предстоит многое сделать для того, чтобы все желающие покинули Газу».