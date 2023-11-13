МЧС: спецборт с эвакуированными россиянами вылетел из Каира в Москву

В Кремле приветствовали тот факт, что усилия российских дипломатов, спасателей, соответствующих служб в контактах со всеми сторонами, имеющими отношение к эвакуации граждан РФ из Газы, дали свои результаты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что усилия дипломатов на этом не закончены. По его словам, «предстоит многое сделать для того, чтобы все желающие покинули Газу».