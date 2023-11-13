Замглавы Минюста заявил о невозможности отмены моратория на смертную казнь

«В России действует более строгий по сравнению с международным правовой режим неприменения смертной казни. Он базируется на позиции Конституционного суда, согласно которой в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания. Поэтому возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена», – сказал Логинов.