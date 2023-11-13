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Замглавы Минюста заявил о невозможности отмены моратория на смертную казнь

Ведомости

В России невозможна отмена моратория на смертную казнь из-за позиции Конституционного суда и твердо установившихся за эти годы гарантий не подвергать такому наказанию осужденных. Об этом заявил замглавы Минюста РФ Андрей Логинов на презентации доклада России в ходе периодического обзора страны в Совете ООН по правам человека, сообщает «РИА Новости».

«В России действует более строгий по сравнению с международным правовой режим неприменения смертной казни. Он базируется на позиции Конституционного суда, согласно которой в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания. Поэтому возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена», – сказал Логинов.

В марте лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что будет настаивать на применении смертной казни «для террористов и педофилов». По словам политика, возвращение такого наказания одобрят большинство россиян.

В ноябре 2022 г. председатель Конституционного суда Валерий Зорькин сообщил, что отмена моратория на смертную казнь возможна только после принятия новой Конституции РФ. Но он подчеркнул, что Россия проповедует принцип гуманизма и о возврате смертной казни речи не идет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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