Клишас предложил желающим вернуть смертную казнь представить план действий
Предлагающие вернуть в России смертную казнь должны понимать план действий для этого, поскольку введение этой меры наказания возможно только с принятием новой Конституции. Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
«Тут собираются "настаивать на введении смертной казни для убийц детей и террористов", хотелось бы понять план действий инициаторов возвращения смертной казни (если, конечно этот план из громких заявлений и не состоит)», — написал он в своем Telegram-канале.
Клишас также напомнил слова председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, который говорил, что отмена моратория на смертную казнь возможна только после принятия новой Конституции РФ.
Ранее сегодня лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в интервью «РИА Новости» заявил, что партия будет настаивать на введении смертной казни «для террористов и педофилов». По мнению политика, возвращение этой меры наказания поддержат большинство россиян.
В декабре 2022 г. президент России Владимир Путин заявил, что его позиция против возвращения смертной казни не изменилась. Глава государства также сослался на заключение Зорькина. В ноябре прошлого года Клишас уже говорил о невозможности возврата смертной казни в РФ при действующей Конституции. В Кремле также подчеркивали, что дискуссий по этому вопросу не ведется.