Клишас предложил желающим вернуть смертную казнь представить план действий

В декабре 2022 г. президент России Владимир Путин заявил, что его позиция против возвращения смертной казни не изменилась. Глава государства также сослался на заключение Зорькина. В ноябре прошлого года Клишас уже говорил о невозможности возврата смертной казни в РФ при действующей Конституции. В Кремле также подчеркивали, что дискуссий по этому вопросу не ведется.