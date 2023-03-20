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Политика

Клишас предложил желающим вернуть смертную казнь представить план действий

Ведомости

Предлагающие вернуть в России смертную казнь должны понимать план действий для этого, поскольку введение этой меры наказания возможно только с принятием новой Конституции. Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. 

«Тут собираются "настаивать на введении смертной казни для убийц детей и террористов", хотелось бы понять план действий инициаторов возвращения смертной казни (если, конечно этот план из громких заявлений и не состоит)», — написал он в своем Telegram-канале. 

Клишас также напомнил слова председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, который говорил, что отмена моратория на смертную казнь возможна только после принятия новой Конституции РФ. 

Ранее сегодня лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в интервью «РИА Новости» заявил, что партия будет настаивать на введении смертной казни «для террористов и педофилов». По мнению политика, возвращение этой меры наказания поддержат большинство россиян. 

В декабре 2022 г. президент России Владимир Путин заявил, что его позиция против возвращения смертной казни не изменилась. Глава государства также сослался на заключение Зорькина. В ноябре прошлого года Клишас уже говорил о невозможности возврата смертной казни в РФ при действующей Конституции. В Кремле также подчеркивали, что дискуссий по этому вопросу не ведется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных