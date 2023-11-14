Газета
Общество

Володин призвал запретить «наливайкам» продавать алкоголь ночью

Ведомости

Необходимо решить проблему с «наливайками» в многоквартирных домах как можно скорее, Госдума рассмотрит законопроект об этом в приоритетном порядке. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«Из-за деятельности “наливаек” люди зачастую не могут жить спокойно и комфортно в своих домах. Порядок в этой сфере необходимо навести как можно быстрее», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее рабочая группа в Госдуме подготовила законопроект о запрете продажи пива, сидра и других напитков в заведениях общепита в многоквартирных жилых домах («наливайках»). Инициатива направлена на предотвращение случаев торговли некачественным алкоголем, а также на запрет работы «наливаек» в ночное время, пояснил Володин.

Володин опубликовал опрос о необходимости запрета «наливаек» ночью

Законопроект был внесен в Госдуму 13 ноября. На этой неделе его направят для получения отзывов и предложений в субъекты, уточнил спикер нижней палаты.

Авторы инициативы предлагают разрешить регионам устанавливать запрет на продажу пива, сидра, пуаре и медовухи в заведениях общепита в многоквартирных домах. Володин напомнил, что ранее регионы уже получили право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции. Кроме того, законопроект запрещает давать алкогольным напиткам наименования, вводящие потребителей в заблуждение, и приписывать им «особые свойства, в том числе лечебные».

Один из авторов законопроекта депутат Александр Спиридонов в конце июня предложил ввести ответственность для производителей и продавцов алкоголя за несоответствие названия виду продукции. Он разработал законопроект, согласно которому регионы смогут ограничить время продажи алкоголя в «наливайках» с 23:00 до 8:00. По его словам, «добросовестные заведения, делающие ставку на работу в дневное и вечернее время», от введения запрета не пострадают.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных