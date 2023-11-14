Володин призвал запретить «наливайкам» продавать алкоголь ночью
Необходимо решить проблему с «наливайками» в многоквартирных домах как можно скорее, Госдума рассмотрит законопроект об этом в приоритетном порядке. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
«Из-за деятельности “наливаек” люди зачастую не могут жить спокойно и комфортно в своих домах. Порядок в этой сфере необходимо навести как можно быстрее», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее рабочая группа в Госдуме подготовила законопроект о запрете продажи пива, сидра и других напитков в заведениях общепита в многоквартирных жилых домах («наливайках»). Инициатива направлена на предотвращение случаев торговли некачественным алкоголем, а также на запрет работы «наливаек» в ночное время, пояснил Володин.
Законопроект был внесен в Госдуму 13 ноября. На этой неделе его направят для получения отзывов и предложений в субъекты, уточнил спикер нижней палаты.
Авторы инициативы предлагают разрешить регионам устанавливать запрет на продажу пива, сидра, пуаре и медовухи в заведениях общепита в многоквартирных домах. Володин напомнил, что ранее регионы уже получили право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции. Кроме того, законопроект запрещает давать алкогольным напиткам наименования, вводящие потребителей в заблуждение, и приписывать им «особые свойства, в том числе лечебные».
Один из авторов законопроекта депутат Александр Спиридонов в конце июня предложил ввести ответственность для производителей и продавцов алкоголя за несоответствие названия виду продукции. Он разработал законопроект, согласно которому регионы смогут ограничить время продажи алкоголя в «наливайках» с 23:00 до 8:00. По его словам, «добросовестные заведения, делающие ставку на работу в дневное и вечернее время», от введения запрета не пострадают.