Володин призвал запретить «наливайкам» продавать алкоголь ночью

Один из авторов законопроекта депутат Александр Спиридонов в конце июня предложил ввести ответственность для производителей и продавцов алкоголя за несоответствие названия виду продукции. Он разработал законопроект, согласно которому регионы смогут ограничить время продажи алкоголя в «наливайках» с 23:00 до 8:00. По его словам, «добросовестные заведения, делающие ставку на работу в дневное и вечернее время», от введения запрета не пострадают.