В Госдуму внесли законопроект о праве властей регионов запрещать «наливайки»
В нижнюю палату парламента внесли на рассмотрение законопроект, которым устанавливается право на установку запретов на продажу пива, сидра и других напитков в заведениях общепита в многоквартирных жилых домах («наливайках»), следует из думской электронной базы.
Авторы законопроекта отметили, что сейчас розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания являются разными видами деятельности, для которых требуются отдельные лицензии. Но на продажу пива и слабоалкогольной продукции эти правила не распространяются. Между тем, больше всего жалоб поступает от жителей многоквартирных домов, на прилегающей территории которых находятся объекты общественного питания, занимающиеся продажей слабоалкогольных напитков.
Кроме того, в случае принятия документа у властей регионов также появится право ограничивать время розничной торговли слабоалкогольной продукцией в объектах общественного питания.
Во избежание повторения массовых отравлений авторы законопроекта также предложили установить запрет на производство пивных напитков из купленного пива, на нанесение на этикетку информации, которая может ввести покупателей в заблуждение, и на использование этилового спирта.
Авторами законопроекта выступили десятки депутатов Госдумы от фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди», а также сенаторы Совета Федерации.
Один из авторов законопроекта депутат Александр Спиридонов в конце июня предложил ввести ответственность для производителей и продавцов алкоголя за несоответствие названия виду продукции. Он разработал законопроект, согласно которому регионы смогут ограничивать время продажи алкоголя в «наливайках». Инициатива депутата заключается в том, чтобы запретить продажу алкоголя с 23:00 до 8:00. «Это прекратит работу "наливаек", которые в ночные часы собирают вокруг себя криминальный контингент. В то же время добросовестные заведения, делающие ставку на работу в дневное и вечернее время, не пострадают», – сказал он.
В начале июня в нескольких регионах России произошли массовые отравления суррогатным алкоголем, в результате чего погибли более 40 человек, свыше 100 были госпитализированы. Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, по которому были арестованы несколько человек.