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Общество

В Госдуму внесли законопроект о праве властей регионов запрещать «наливайки»

Ведомости

В нижнюю палату парламента внесли на рассмотрение законопроект, которым устанавливается право на установку запретов на продажу пива, сидра и других напитков в заведениях общепита в многоквартирных жилых домах («наливайках»), следует из думской электронной базы.

Авторы законопроекта отметили, что сейчас розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания являются разными видами деятельности, для которых требуются отдельные лицензии. Но на продажу пива и слабоалкогольной продукции эти правила не распространяются. Между тем, больше всего жалоб поступает от жителей многоквартирных домов, на прилегающей территории которых находятся объекты общественного питания, занимающиеся продажей слабоалкогольных напитков. 

Кроме того, в случае принятия документа у властей регионов также появится право ограничивать время розничной торговли слабоалкогольной продукцией в объектах общественного питания.

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Во избежание повторения массовых отравлений авторы законопроекта также предложили установить запрет на производство пивных напитков из купленного пива, на нанесение на этикетку информации, которая может ввести покупателей в заблуждение, и на использование этилового спирта. 

Авторами законопроекта выступили десятки депутатов Госдумы от фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди», а также сенаторы Совета Федерации. 

Один из авторов законопроекта депутат Александр Спиридонов в конце июня предложил ввести ответственность для производителей и продавцов алкоголя за несоответствие названия виду продукции. Он разработал законопроект, согласно которому регионы смогут ограничивать время продажи алкоголя в «наливайках». Инициатива депутата заключается в том, чтобы запретить продажу алкоголя с 23:00 до 8:00. «Это прекратит работу "наливаек", которые в ночные часы собирают вокруг себя криминальный контингент. В то же время добросовестные заведения, делающие ставку на работу в дневное и вечернее время, не пострадают», – сказал он.

В начале июня в нескольких регионах России произошли массовые отравления суррогатным алкоголем, в результате чего погибли более 40 человек, свыше 100 были госпитализированы. Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, по которому были арестованы несколько человек.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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