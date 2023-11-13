В Госдуму внесли законопроект о праве властей регионов запрещать «наливайки»

Один из авторов законопроекта депутат Александр Спиридонов в конце июня предложил ввести ответственность для производителей и продавцов алкоголя за несоответствие названия виду продукции. Он разработал законопроект, согласно которому регионы смогут ограничивать время продажи алкоголя в «наливайках». Инициатива депутата заключается в том, чтобы запретить продажу алкоголя с 23:00 до 8:00. «Это прекратит работу "наливаек", которые в ночные часы собирают вокруг себя криминальный контингент. В то же время добросовестные заведения, делающие ставку на работу в дневное и вечернее время, не пострадают», – сказал он.