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Общество

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Челябинске

Ведомости

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области предотвратили теракт в одном из административных зданий Челябинска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Против гражданина РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт). 

По предварительным данным управления, задержанный является сторонником идеологии украинской националистической организации, отметили в ФСБ. Он планировал совершить теракт при помощи самодельных зажигательных гранат. Суд арестовал злоумышленника.

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13 ноября УФСБ России по Красноярскому краю сообщила о задержании местного жителя по подозрению в госизмене и шпионаже в пользу СБУ. По информации ФСБ, задержанный сам вступил в переписку с сотрудниками СБУ и за вознаграждение предоставил им координаты и фотографии воинских частей и критически важных объектов энергетической инфраструктуры в Красноярском крае. В частности, он сделал снимки Красноярской ГЭС и расположенной рядом части. Мужчина утверждает, что сотрудничество ему предложили представители СБУ.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена), по которой максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненно. Он арестован.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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