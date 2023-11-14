ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Челябинске

13 ноября УФСБ России по Красноярскому краю сообщила о задержании местного жителя по подозрению в госизмене и шпионаже в пользу СБУ. По информации ФСБ, задержанный сам вступил в переписку с сотрудниками СБУ и за вознаграждение предоставил им координаты и фотографии воинских частей и критически важных объектов энергетической инфраструктуры в Красноярском крае. В частности, он сделал снимки Красноярской ГЭС и расположенной рядом части. Мужчина утверждает, что сотрудничество ему предложили представители СБУ.