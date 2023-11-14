ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Челябинске
Сотрудники УФСБ России по Челябинской области предотвратили теракт в одном из административных зданий Челябинска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Против гражданина РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт).
По предварительным данным управления, задержанный является сторонником идеологии украинской националистической организации, отметили в ФСБ. Он планировал совершить теракт при помощи самодельных зажигательных гранат. Суд арестовал злоумышленника.
13 ноября УФСБ России по Красноярскому краю сообщила о задержании местного жителя по подозрению в госизмене и шпионаже в пользу СБУ. По информации ФСБ, задержанный сам вступил в переписку с сотрудниками СБУ и за вознаграждение предоставил им координаты и фотографии воинских частей и критически важных объектов энергетической инфраструктуры в Красноярском крае. В частности, он сделал снимки Красноярской ГЭС и расположенной рядом части. Мужчина утверждает, что сотрудничество ему предложили представители СБУ.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена), по которой максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненно. Он арестован.