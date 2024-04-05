/ Общество

Кабмин рассмотрит законопроект о страховых пенсиях для военных из ЛНР и ДНР

Ведомости

При формировании страховой пенсии военных и правоохранителей будет учитываться время, которое они отслужили в Донецкой и Луганской народных республиках и на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Председатель правительства РФ рассказал, что кабмин рассматривает законопроект, устанавливающий порядок учета периодов прохождения военной и приравненной к ней по пенсионному обеспечению службы при исчислении страхового стажа и последующем назначении пенсии.

«Время, которое военные, сотрудники правоохранительных органов и других ведомств отслужили в ДНР, ЛНР и на Украине, будет учитываться при определении их права на страховую пенсию наравне с периодами службы по российскому законодательству», – приводит слова премьера пресс-служба правительства РФ.

Премьер-министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин особо отмечал необходимость наличия в каждом из новых регионов системы социальной защиты, отвечающей российским стандартам.

 «Продолжим реализовывать все запланированные меры для социальной защиты жителей новых регионов, чтобы эти субъекты были единым целым со всей нашей страной», – подчеркнул Мишустин.

Ранее в апреле стало известно, что Минтруд России подготовил законопроект, который распространяет право на получение маткапитала на детей, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в случае если они потеряли родителей до 30 сентября 2022 г. Дети-сироты смогут рассчитывать на льготу, даже если их покойные родители не были гражданами РФ.

В конце марта «Ведомости» сообщали, что более 1,35 млн жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стали получать российскую федеральную страховую пенсию к середине марта 2024 г. Из них 1,1 млн человек начали получать выплаты в 2023 г., за 2,5 месяца 2024 г. число получателей увеличилось на 250 000 человек. В 2023 г. на финансирование пенсий жителей новых регионов из бюджета СФР было направлено 269 млрд руб. В 2024 г. в бюджете фонда на эти цели запланировано выделить 437,4 млрд руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных