Кабмин рассмотрит законопроект о страховых пенсиях для военных из ЛНР и ДНР
При формировании страховой пенсии военных и правоохранителей будет учитываться время, которое они отслужили в Донецкой и Луганской народных республиках и на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Председатель правительства РФ рассказал, что кабмин рассматривает законопроект, устанавливающий порядок учета периодов прохождения военной и приравненной к ней по пенсионному обеспечению службы при исчислении страхового стажа и последующем назначении пенсии.
«Время, которое военные, сотрудники правоохранительных органов и других ведомств отслужили в ДНР, ЛНР и на Украине, будет учитываться при определении их права на страховую пенсию наравне с периодами службы по российскому законодательству», – приводит слова премьера пресс-служба правительства РФ.
Премьер-министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин особо отмечал необходимость наличия в каждом из новых регионов системы социальной защиты, отвечающей российским стандартам.
«Продолжим реализовывать все запланированные меры для социальной защиты жителей новых регионов, чтобы эти субъекты были единым целым со всей нашей страной», – подчеркнул Мишустин.
Ранее в апреле стало известно, что Минтруд России подготовил законопроект, который распространяет право на получение маткапитала на детей, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в случае если они потеряли родителей до 30 сентября 2022 г. Дети-сироты смогут рассчитывать на льготу, даже если их покойные родители не были гражданами РФ.
В конце марта «Ведомости» сообщали, что более 1,35 млн жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стали получать российскую федеральную страховую пенсию к середине марта 2024 г. Из них 1,1 млн человек начали получать выплаты в 2023 г., за 2,5 месяца 2024 г. число получателей увеличилось на 250 000 человек. В 2023 г. на финансирование пенсий жителей новых регионов из бюджета СФР было направлено 269 млрд руб. В 2024 г. в бюджете фонда на эти цели запланировано выделить 437,4 млрд руб.