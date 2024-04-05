Кабмин рассмотрит законопроект о страховых пенсиях для военных из ЛНР и ДНР

В конце марта «Ведомости» сообщали, что более 1,35 млн жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стали получать российскую федеральную страховую пенсию к середине марта 2024 г. Из них 1,1 млн человек начали получать выплаты в 2023 г., за 2,5 месяца 2024 г. число получателей увеличилось на 250 000 человек. В 2023 г. на финансирование пенсий жителей новых регионов из бюджета СФР было направлено 269 млрд руб. В 2024 г. в бюджете фонда на эти цели запланировано выделить 437,4 млрд руб.