В Курганской области из-за паводка ввели режим ЧС
Власти Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с паводком. Об этом объявил губернатор Вадим Шумков.
«Прогноз по паводку стремительно ухудшается, воды прибывает намного больше и быстрее. Уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и коллег из Казахстана, прогнозируется 11 метров и выше, что намного больше, чем в 1994 г.», – написал он в Telegram.
Шумков призвал жителей во всех населенных пунктах по пойме реки Тобол эвакуироваться, поскольку вода может прийти «ночью и неожиданно, быстро прибывая, в виде большой волны».
«В Звериноголовский округ первая волна придет уже сегодня ночью. Вторая завтра-послезавтра. В зоне риска, по прогнозу МЧС, – Прорывное, Озерное, само село Звериноголовское, Верхняя Алабуга, Бугровое, Редуть. Далее через Притобольный и Кетовский округа вода пойдет на Курган и затем на Белозерский муниципальный округ», – добавил он.
По словам губернатора, в зоне риска может оказаться центральная часть города Кургана, а также микрорайоны Восточный, Кулацкий и др.
В Курганской области в связи с неблагоприятными условиями по паводку в зоне подтопления рискуют оказаться более 4300 домов, 5550 приусадебных участков и 600 дач. В региональном МЧС объявили о начале «превентивной эвакуации населения» из Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и самого Кургана.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы, началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По сообщению Росгидромета, уже 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик.
8 апреля премьер-министр Михаил Мишустин по поручению президента России Владимира Путина создал специальную правительственную комиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков. Председателем комиссии назначен глава МЧС Александр Куренков, его заместителем – министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.