В Курганской области из-за паводка ввели режим ЧС

«Прогноз по паводку стремительно ухудшается, воды прибывает намного больше и быстрее. Уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и коллег из Казахстана, прогнозируется 11 метров и выше, что намного больше, чем в 1994 г.», – написал он в Telegram.