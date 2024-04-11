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Уровень воды в Урале за ночь поднялся на 32 см

Ведомости

С вечера 10 апреля уровень воды в реке Урал увеличился на 32 см. Об этом сообщает администрация Оренбургского района Оренбургской области.

По состоянию на 06:00 (04:00 мск) 11 апреля уровень воды в Урале составляет 1054 см, что превышает опасный показатель на 124 см. Спустя два часа (к 06:00 мск) уровень реки вырос еще на 6 см, до 1060 см. Местные власти призвали жителей покинуть зону подтопления.

По данным правительства Оренбургской области, вечером 10 апреля подтопленными оставались 12 187 домов и 14 263 приусадебных участка. Эвакуировано более 7400 человек, включая почти 2000 детей. За сутки вода отошла от 630 жилых домов и 706 приусадебных участков.

В МЧС России отметили динамику по снижению уровня воды в Орске. Вечером 10 апреля вода ушла из более 250 домов. В зоне подтопления в Оренбургской области работают более 4500 человек и 850 единиц техники, уточнили в ведомстве.

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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