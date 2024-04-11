Уровень воды в Урале за ночь поднялся на 32 см
С вечера 10 апреля уровень воды в реке Урал увеличился на 32 см. Об этом сообщает администрация Оренбургского района Оренбургской области.
По состоянию на 06:00 (04:00 мск) 11 апреля уровень воды в Урале составляет 1054 см, что превышает опасный показатель на 124 см. Спустя два часа (к 06:00 мск) уровень реки вырос еще на 6 см, до 1060 см. Местные власти призвали жителей покинуть зону подтопления.
По данным правительства Оренбургской области, вечером 10 апреля подтопленными оставались 12 187 домов и 14 263 приусадебных участка. Эвакуировано более 7400 человек, включая почти 2000 детей. За сутки вода отошла от 630 жилых домов и 706 приусадебных участков.
В МЧС России отметили динамику по снижению уровня воды в Орске. Вечером 10 апреля вода ушла из более 250 домов. В зоне подтопления в Оренбургской области работают более 4500 человек и 850 единиц техники, уточнили в ведомстве.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера.