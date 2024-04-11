ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке
Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт, который готовила группа уроженцев одной из стран Средней Азии на российском военном объекте в Донецке, сообщили в ЦОС ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации 11 апреля 2024 г. пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из 6 граждан одного из государств Центральной Азии, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении объекта Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцируемого в городе Донецке», – указано в сообщении спецслужбы (цитата по «РИА Новости»).
В ФСБ также установили, что деятельность террористической группы координировалась с территории Украины.
Ранее 11 апреля ФСБ сообщила о предотвращении теракта в московской синагоге, который готовил уроженец одной из стран Средней Азии, он состоял в запрещенной террористической организации.
Вечером 22 марта в Подмосковье произошел один из крупнейших в истории страны теракт. В Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл» вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей.
В рамках уголовного дела силовики задержали 11 фигурантов, которые сейчас находятся под арестом. Среди них 10 граждан Таджикистана и один из Узбекистана.