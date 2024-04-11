ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке

Вечером 22 марта в Подмосковье произошел один из крупнейших в истории страны теракт. В Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл» вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей.