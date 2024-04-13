Паслер: уровень воды в реке Урал в Оренбурге не растет четыре часа
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь 13 апреля увеличился на 9 см и составил 1171 см, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале, подчеркнув, что показатель в последние четыре часа не растет.
«Последние четыре часа уровень воды не растет. Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнётся спад», – написал он.
В Орске уровень воды упал на 23 см, город продолжает освобождаться от воды, добавил глава региона. В целом Паслер назвал обстановку в регионе сложной, а на ряде территорий пик паводка еще не наступил.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы у Орска, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный паводком Оренбургской области, составляет более 40 млрд руб.
11 апреля глава МЧС Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с паводками в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. По данным ведомства, в Оренбургской области подтопленными остаются более 12 000 домов и почти 15 000 приусадебных участков. Волна паводка смещается вниз по течению реки Урал.
11 апреля вода приблизилась к многоквартирным домам в Оренбурге. 12 апреля мэр Сергей Салмин заявил о проведении массовой эвакуации из города. Мэр призвал к срочной эвакуации жителей ЖК «Гранд-парк», поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23-го и 24-го микрорайонов, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчинный.