Паслер: уровень воды в реке Урал в Оренбурге не растет четыре часа

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы у Орска, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный паводком Оренбургской области, составляет более 40 млрд руб.