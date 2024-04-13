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Паслер: уровень воды в реке Урал в Оренбурге не растет четыре часа

Ведомости

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь 13 апреля увеличился на 9 см и составил 1171 см, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале, подчеркнув, что показатель в последние четыре часа не растет.

«Последние четыре часа уровень воды не растет. Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнётся спад», – написал он.

В Орске уровень воды упал на 23 см, город продолжает освобождаться от воды, добавил глава региона. В целом Паслер назвал обстановку в регионе сложной, а на ряде территорий пик паводка еще не наступил.

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы у Орска, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный паводком Оренбургской области, составляет более 40 млрд руб.

11 апреля глава МЧС Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с паводками в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. По данным ведомства, в Оренбургской области подтопленными остаются более 12 000 домов и почти 15 000 приусадебных участков. Волна паводка смещается вниз по течению реки Урал.

11 апреля вода приблизилась к многоквартирным домам в Оренбурге. 12 апреля мэр Сергей Салмин заявил о проведении массовой эвакуации из города. Мэр призвал к срочной эвакуации жителей ЖК «Гранд-парк», поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23-го и 24-го микрорайонов, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчинный.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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