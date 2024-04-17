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«Аэрофлот» сообщил о стабилизации ситуации с рейсами из Дубая

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о стабилизации рейсов в Дубай и из него. Это следует из сообщения пресс-службы.

По состоянию на 14:50 мск из Дубая вылетели два рейса за 16 апреля, также три рейса за 17 апреля из Москвы прибыли в Дубай. Из Дубая планируется вылет рейса за 16 апреля и трех рейсов за 17 апреля.

Российская авиакомпания перенесла часть рейсов из Дубая на фоне ливней и урагана 16 апреля. Тогда сильные дожди привели к потопам в части районов страны, а аэропорт Дубая отменил прием ряда воздушных судов.

Вечером 16 апреля исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что в ОАЭ находятся порядка 2500 россиян, которые ожидают отмененных на фоне ливней рейсов. Вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян говорил, что местные отели продлевают проживание российским туристам, которые не смогли вылететь из страны на фоне непогоды.

Сильные дожди прошли и в Пакистане. Агентство AFP 17 апреля сообщило, что число жертв в различных районах страны из-за продолжающихся четверо суток сильных грозовых дождей достигло 65, в том числе 28 человек погибли от ударов молний. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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