«Аэрофлот» сообщил о стабилизации ситуации с рейсами из Дубая
По состоянию на 14:50 мск из Дубая вылетели два рейса за 16 апреля, также три рейса за 17 апреля из Москвы прибыли в Дубай. Из Дубая планируется вылет рейса за 16 апреля и трех рейсов за 17 апреля.
Российская авиакомпания перенесла часть рейсов из Дубая на фоне ливней и урагана 16 апреля. Тогда сильные дожди привели к потопам в части районов страны, а аэропорт Дубая отменил прием ряда воздушных судов.
Вечером 16 апреля исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что в ОАЭ находятся порядка 2500 россиян, которые ожидают отмененных на фоне ливней рейсов. Вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян говорил, что местные отели продлевают проживание российским туристам, которые не смогли вылететь из страны на фоне непогоды.
Сильные дожди прошли и в Пакистане. Агентство AFP 17 апреля сообщило, что число жертв в различных районах страны из-за продолжающихся четверо суток сильных грозовых дождей достигло 65, в том числе 28 человек погибли от ударов молний.