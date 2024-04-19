В Париже задержали угрожавшего взорвать консульство Ирана мужчину
Мужчина, который угрожал взорвать консульство Ирана в Париже, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Он сдался после переговоров с Национальной полицией Франции, взрывчатки при нем не было.
Ранее радиостанция сообщала, что мужчина скрывался в здании консульства и был вооружен, как предполагалось, поясом со взрывчаткой и предметом, похожим на гранату. Полиция перекрыла шестую линию метро, оцепила территорию около здания.