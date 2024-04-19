В Казахстане запретили продажу вейпов

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» направлен на системные меры по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи никотиносодержащих веществ. Он запрещает продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также их рекламу. Закон вводится в действие по истечении 60 дней после официального опубликования.