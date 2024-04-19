В Казахстане запретили продажу вейпов
В Казахстане официально запретили продажу вейпов и жидкостей для них. Соответствующий закон подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» направлен на системные меры по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи никотиносодержащих веществ. Он запрещает продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также их рекламу. Закон вводится в действие по истечении 60 дней после официального опубликования.
В начале апреля депутаты Госдумы разработали проект о полном запрете продажи вейпов в России, они предлагают ввести его в целях народосбережения. Запрет коснется розничной торговли никотином и его производными, в том числе солями никотина, а также никотиносодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки.