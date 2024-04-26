В Афинах олимпийский огонь передали организаторам летних Игр в Париже
В столице Греции на историческом беломраморном стадионе «Панатинаикос» состоялась церемония передачи олимпийского огня организаторам XXXIII летних Игр в Париже, пишет ТАСС.
В мероприятии участвовали глава Национального олимпийского комитета (НОК) Греции, президент Европейских олимпийских комитетов, руководитель оргкомитета «Париж-2024» и другие официальные лица. Огонь, зажженный в Древней Олимпии, на стадион внесла греческая легкоатлетка и двукратная чемпионка Европы по спортивной ходьбе Андигони Дризмбиоти. Последним факелоносцем, который пробежал на финише эстафеты, стал капитан греческой мужской команды по водному поло Иоаннис Фунтулис. В заключении глава греческого НОК получил олимпийский огонь от верховной жрицы – актрисы Марии Мина – и передал его руководителю оргкомитета «Париж-2024».
Планируется, что утром огонь Олимпийских игр отправится в Марсель, куда должен прибыть к 8 мая. Встречать его могут прийти около 150 000 человек. 68-дневная эстафета по территории Франции завершится его зажжением на церемонии открытия Игр 26 июля. Ранее республика объявила, что количество зрителей на этом мероприятии по соображениям безопасности будет сокращено вдвое, примерно до 324 000 человек с первоначальных 600 000.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. МОК допустил некоторых российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. В комитете уточнили, что не смогут принять участия в Играх атлеты, которые активно поддерживают спецоперацию на Украине, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности. На Олимпиаде также будут действовать международные санкции против России и Белоруссии, включая запрет на демонстрацию флагов, гимнов и любой другой символики двух стран.