У мемориала рядом с «Крокусом» прошла панихида по жертвам теракта
На месте теракта в «Крокус сити холле» прошла панихида по жертвам трагедии. Об этом сообщает «РИА Новости».
Службу в 40-й день после теракта провел архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Он же служил панихиды в третий и девятый день после трагедии.
Теракт в «Крокус сити холле» подмосковного Красногорска произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. В рамках уголовного дела уже арестованы 12 фигурантов.