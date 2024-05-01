В Киргизии отменили шествие «Бессмертного полка»

Сопредседатель центрального штаба движения, депутат Елена Цунаева говорила, что в очном формате шествие может состояться за рубежом. По ее словам, такой запрос российская сторона направила в 60 стран. Кроме того, акция пройдет в посольствах РФ в разных государствах, где для этого одобрение заявки не требуется.