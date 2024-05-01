В Киргизии отменили шествие «Бессмертного полка»
Шествие «Бессмертного полка» в Киргизии отменили в целях обеспечения безопасности, сообщили в МВД страны.
«Учитывая существующие угрозы общественной безопасности принято решение отменить шествия “Бессмертного полка” в Кыргызстане. Министерство внутренних дел призывает граждан с пониманием отнестись к мерам безопасности», – говорится в сообщении.
О каких угрозах безопасности идет речь, не уточняется.
В России акция «Бессмертный полк» пройдет в альтернативном формате. Очного шествия не планируется, но организаторы предложили участникам, в частности, распечатать портреты ветеранов на одежде, заменить аватарки в социальных сетях и мессенджерах на портреты ветеранов, размещать фотографии ветеранов на задних и боковых стеклах своих автомобилей и др.
Сопредседатель центрального штаба движения, депутат Елена Цунаева говорила, что в очном формате шествие может состояться за рубежом. По ее словам, такой запрос российская сторона направила в 60 стран. Кроме того, акция пройдет в посольствах РФ в разных государствах, где для этого одобрение заявки не требуется.
В 2023 г. акция в очном формате также не состоялась. Последнее шествие прошло в 2022 г.