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В Японии произошло возгорание на АЭС «Симанэ»

Ведомости

В машинном зале второго энергоблока японской атомной электростанции (АЭС) «Симанэ» оператора Chugoku Electric Power произошло небольшое возгорание, пишет агентство Kyodo со ссылкой на компанию-оператора станции и администрацию японской префектуры Симанэ.

Отмечается, что инцидент не оказал воздействия на окружающую среду. Пострадавших нет. Причины произошедшего пока не установлены.

7 февраля на японской АЭС «Фукусима-1» была зафиксирована утечка радиоактивной воды. Об этом сообщало Центральное телевидение Фукусимы (FCT) со ссылкой на отчет Токийской электроэнергетической компании (TEPCO). По оценке организации, количество вытекшей воды составляло приблизительно 5,5 т.

В этот же день в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что превышения показателей радиоактивных веществ после утечки нескольких тонн радиоактивной воды с «Фукусима-1» не было зафиксировано.

24 августа 2023 г. с разрешения МАГАТЭ Япония начала сброс более 1 млн т очищенной воды с разрушенной АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Ожидается, что этот процесс может продлиться десятилетия. Против сброса выступило сообщество местных рыбаков – они обратились в суд коллективом более 150 человек. После начала сброса Китай сразу запретил ввозить рыбу и морепродукты из Японии. Роспотребнадзор усилил контроль за морепродуктами после начала сброса с «Фукусимы-1».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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