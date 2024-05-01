В Японии произошло возгорание на АЭС «Симанэ»

24 августа 2023 г. с разрешения МАГАТЭ Япония начала сброс более 1 млн т очищенной воды с разрушенной АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Ожидается, что этот процесс может продлиться десятилетия. Против сброса выступило сообщество местных рыбаков – они обратились в суд коллективом более 150 человек. После начала сброса Китай сразу запретил ввозить рыбу и морепродукты из Японии. Роспотребнадзор усилил контроль за морепродуктами после начала сброса с «Фукусимы-1».