В Японии произошло возгорание на АЭС «Симанэ»
В машинном зале второго энергоблока японской атомной электростанции (АЭС) «Симанэ» оператора Chugoku Electric Power произошло небольшое возгорание, пишет агентство Kyodo со ссылкой на компанию-оператора станции и администрацию японской префектуры Симанэ.
Отмечается, что инцидент не оказал воздействия на окружающую среду. Пострадавших нет. Причины произошедшего пока не установлены.
7 февраля на японской АЭС «Фукусима-1» была зафиксирована утечка радиоактивной воды. Об этом сообщало Центральное телевидение Фукусимы (FCT) со ссылкой на отчет Токийской электроэнергетической компании (TEPCO). По оценке организации, количество вытекшей воды составляло приблизительно 5,5 т.
В этот же день в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что превышения показателей радиоактивных веществ после утечки нескольких тонн радиоактивной воды с «Фукусима-1» не было зафиксировано.
24 августа 2023 г. с разрешения МАГАТЭ Япония начала сброс более 1 млн т очищенной воды с разрушенной АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Ожидается, что этот процесс может продлиться десятилетия. Против сброса выступило сообщество местных рыбаков – они обратились в суд коллективом более 150 человек. После начала сброса Китай сразу запретил ввозить рыбу и морепродукты из Японии. Роспотребнадзор усилил контроль за морепродуктами после начала сброса с «Фукусимы-1».