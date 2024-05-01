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Умер продюсер альбомов «Кино» и «Аквариума» Андрей Тропилло

Ведомости

Музыкальный продюсер Андрей Тропилло, записавший альбомы групп «Кино» и «Аквариум», умер в возрасте 73 лет, сообщила его дочь Полина Тропилло.

Тело продюсера обнаружили его соседи в Финляндии. «Это так, судя по тому, что мне позвонили из Финляндии и сказали, что его нашли мертвым в своей квартире», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

В начале 2022 г. Тропилло попал в больницу в Санкт-Петербурге с коронавирусом и двусторонней пневмонии, писала «Фонтанка».

Тропилло был основателем неофициальной студии «АнТроп», которая записывала альбомы групп «Аквариум», «Кино», «Алиса», «Зоопарк» и др. Кроме того, в 1990-х студия выпускала полулегальные записи западных музыкальных групп The Beatles, Sonic Youth, Rolling Stones, Led Zeppelin и др.

Музыкант и ученик Тропилло Алексей Вишня заявил, что продюсер был человеком, который «обеспечил русскому року жизнь». «Опоздай он на 10 лет, или его бы не было у нас, русского рока бы не было. Через 10 лет после того, как появился русский рок, появилось все остальное», – сказал он (цитата по «Известиям»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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