Умер продюсер альбомов «Кино» и «Аквариума» Андрей Тропилло
Музыкальный продюсер Андрей Тропилло, записавший альбомы групп «Кино» и «Аквариум», умер в возрасте 73 лет, сообщила его дочь Полина Тропилло.
Тело продюсера обнаружили его соседи в Финляндии. «Это так, судя по тому, что мне позвонили из Финляндии и сказали, что его нашли мертвым в своей квартире», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
В начале 2022 г. Тропилло попал в больницу в Санкт-Петербурге с коронавирусом и двусторонней пневмонии, писала «Фонтанка».
Тропилло был основателем неофициальной студии «АнТроп», которая записывала альбомы групп «Аквариум», «Кино», «Алиса», «Зоопарк» и др. Кроме того, в 1990-х студия выпускала полулегальные записи западных музыкальных групп The Beatles, Sonic Youth, Rolling Stones, Led Zeppelin и др.
Музыкант и ученик Тропилло Алексей Вишня заявил, что продюсер был человеком, который «обеспечил русскому року жизнь». «Опоздай он на 10 лет, или его бы не было у нас, русского рока бы не было. Через 10 лет после того, как появился русский рок, появилось все остальное», – сказал он (цитата по «Известиям»).