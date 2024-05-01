Умер продюсер альбомов «Кино» и «Аквариума» Андрей Тропилло

Музыкант и ученик Тропилло Алексей Вишня заявил, что продюсер был человеком, который «обеспечил русскому року жизнь». «Опоздай он на 10 лет, или его бы не было у нас, русского рока бы не было. Через 10 лет после того, как появился русский рок, появилось все остальное», – сказал он (цитата по «Известиям»).