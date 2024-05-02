Суд в России впервые оштрафовал блогера за плагиат рилс в Instagram

Такой прецедент в России создан впервые. Поводом для обращения в суд стало копирование видео блогера-риелтора под названием «Пять вещей, которые нужно сделать после погашения ипотеки». По словам адвоката, заявитель хотел решить спор в досудебном порядке, но автор скопированного рилс не отвечал. Тогда было решено обратиться в суд.