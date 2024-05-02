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Суд в России впервые оштрафовал блогера за плагиат рилс в Instagram

Ведомости

Арбитражный суд Московской области взыскал 300 000 руб. компенсации с индивидуального предпринимателя за плагиат чужого рилс в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Дарину Лисецкую, которая представляет интересы заявительницы.

Такой прецедент в России создан впервые. Поводом для обращения в суд стало копирование видео блогера-риелтора под названием «Пять вещей, которые нужно сделать после погашения ипотеки». По словам адвоката, заявитель хотел решить спор в досудебном порядке, но автор скопированного рилс не отвечал. Тогда было решено обратиться в суд. 

Суд признал, что нарушение интеллектуальных прав было и взыскал с ответчика 300 000 руб., уточнила Лисецкая. Потерпевшая сторона требовала компенсацию в размере 500 000 руб., но юрист отметила, что заявитель удовлетворен решением суда и обжаловать его не собирается. 

По данным Telegram-канала Mash, речь идет о блогерах-риелторах Юлии Ю. и Сергее Б. (около 100 000 и 70 000 подписчиков в Instagram соответственно). Оригинальный рилс сняла Юлия, видео набрало 11 млн просмотров. В разговоре с РБК Лисецкая заявила, что второй блогер скопировал рилс «от и до» – вплоть до раскадровки и жестикуляции. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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