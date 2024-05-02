Суд в России впервые оштрафовал блогера за плагиат рилс в Instagram
Арбитражный суд Московской области взыскал 300 000 руб. компенсации с индивидуального предпринимателя за плагиат чужого рилс в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Дарину Лисецкую, которая представляет интересы заявительницы.
Такой прецедент в России создан впервые. Поводом для обращения в суд стало копирование видео блогера-риелтора под названием «Пять вещей, которые нужно сделать после погашения ипотеки». По словам адвоката, заявитель хотел решить спор в досудебном порядке, но автор скопированного рилс не отвечал. Тогда было решено обратиться в суд.
Суд признал, что нарушение интеллектуальных прав было и взыскал с ответчика 300 000 руб., уточнила Лисецкая. Потерпевшая сторона требовала компенсацию в размере 500 000 руб., но юрист отметила, что заявитель удовлетворен решением суда и обжаловать его не собирается.
По данным Telegram-канала Mash, речь идет о блогерах-риелторах Юлии Ю. и Сергее Б. (около 100 000 и 70 000 подписчиков в Instagram соответственно). Оригинальный рилс сняла Юлия, видео набрало 11 млн просмотров. В разговоре с РБК Лисецкая заявила, что второй блогер скопировал рилс «от и до» – вплоть до раскадровки и жестикуляции.