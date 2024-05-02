Признанные иноагентами сотрудники ФСИН не будут получать материальную помощь
Сотрудникам уголовно-исполнительной системы России перестанут оказывать материальную помощь, если те получат статус иноагента. Соответствующие изменения внесены в приказ ФСИН России № 703 «Об утверждении порядка оказания материальной помощи сотрудникам уголовно-исполнительной системы РФ» от 16.08.2021 г. и опубликованы на портале нормативных актов.
Эта поправка дополнит 10-ый абзац п. 8, согласно которому материальную помощь перестанут оказывать «в связи с прекращением гражданства Российской Федерации или наличием гражданства (подданства) иностранного государства <...>». Этот абзац будет дополнен следующим содержанием: «в связи с приобретением сотрудником статуса иностранного агента».
Согласно приказу ФСИН, материальная помощь перестает оказываться сотрудникам ведомства по 17 причинам. Среди них – нарушение правил контракта, служебной дисциплины, в связи с утратой доверия, в случае совершения преступления и заключения под стражу и т.д.
Материальная помощь для сотрудников ФСИН выдается в размере одного оклада «денежного содержания, установленного на день осуществления выплаты ежегодного при уходе сотрудника <…> в основной отпуск», следует из текста приказа.
Федеральный закон об иноагентах был принят Госдумой 29 июня 2022 г. В соответствии с законом, иностранный агент – это лицо, получившее поддержку из-за рубежа и занимающееся в России политической деятельностью. Сейчас в списках иноагентов Минюста числится 801 физических лиц, СМИ и НКО. Сотрудников ФСИН среди них нет.
«Ведомости» направили запрос во ФСИН.