Признанные иноагентами сотрудники ФСИН не будут получать материальную помощь

Федеральный закон об иноагентах был принят Госдумой 29 июня 2022 г. В соответствии с законом, иностранный агент – это лицо, получившее поддержку из-за рубежа и занимающееся в России политической деятельностью. Сейчас в списках иноагентов Минюста числится 801 физических лиц, СМИ и НКО. Сотрудников ФСИН среди них нет.