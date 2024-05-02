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Признанные иноагентами сотрудники ФСИН не будут получать материальную помощь

Ведомости

Сотрудникам уголовно-исполнительной системы России перестанут оказывать материальную помощь, если те получат статус иноагента. Соответствующие изменения внесены в приказ ФСИН России № 703 «Об утверждении порядка оказания материальной помощи сотрудникам уголовно-исполнительной системы РФ» от 16.08.2021 г. и опубликованы на портале нормативных актов.

Эта поправка дополнит 10-ый абзац п. 8, согласно которому материальную помощь перестанут оказывать «в связи с прекращением гражданства Российской Федерации или наличием гражданства (подданства) иностранного государства <...>». Этот абзац будет дополнен следующим содержанием: «в связи с приобретением сотрудником статуса иностранного агента».

Согласно приказу ФСИН, материальная помощь перестает оказываться сотрудникам ведомства по 17 причинам. Среди них – нарушение правил контракта, служебной дисциплины, в связи с утратой доверия, в случае совершения преступления и заключения под стражу и т.д. 

Материальная помощь для сотрудников ФСИН выдается в размере одного оклада «денежного содержания, установленного на день осуществления выплаты ежегодного при уходе сотрудника <…> в основной отпуск», следует из текста приказа. 

Федеральный закон об иноагентах был принят Госдумой 29 июня 2022 г. В соответствии с законом, иностранный агент – это лицо, получившее поддержку из-за рубежа и занимающееся в России политической деятельностью. Сейчас в списках иноагентов Минюста числится 801 физических лиц, СМИ и НКО. Сотрудников ФСИН среди них нет.

«Ведомости» направили запрос во ФСИН. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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