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Грузовик без водителя сбил 29 детей в Киргизии

Ведомости

Мини-грузовик с мороженым Hyundai Porter без управления сбил 29 детей в ходе массового мероприятия в Сузакском районе Киргизии. Об этом сообщает радио «Sputnik Киргизия».

Среди пострадавших – дети от девяти до 16 лет. На лечение в больницу доставили 18 детей, семеро из них в реанимации, причем трое – в тяжелом состоянии. Еще 11 ребят отпустили на амбулаторное лечение после медосмотра. Глава миздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев взял лечение детей под контроль.

На борту грузовика продавали мороженое. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления обеспечения безопасности дорожного движения республики, припаркованный на стоянке мини-грузовик внезапно начал движение, скатился по склону и сбил детей, которые готовились на празднике рассказывать киргизский национальный эпос «Манас».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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