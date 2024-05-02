Грузовик без водителя сбил 29 детей в Киргизии
Среди пострадавших – дети от девяти до 16 лет. На лечение в больницу доставили 18 детей, семеро из них в реанимации, причем трое – в тяжелом состоянии. Еще 11 ребят отпустили на амбулаторное лечение после медосмотра. Глава миздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев взял лечение детей под контроль.
На борту грузовика продавали мороженое. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления обеспечения безопасности дорожного движения республики, припаркованный на стоянке мини-грузовик внезапно начал движение, скатился по склону и сбил детей, которые готовились на празднике рассказывать киргизский национальный эпос «Манас».