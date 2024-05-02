Грузовик без водителя сбил 29 детей в Киргизии

Среди пострадавших – дети от девяти до 16 лет. На лечение в больницу доставили 18 детей, семеро из них в реанимации, причем трое – в тяжелом состоянии. Еще 11 ребят отпустили на амбулаторное лечение после медосмотра. Глава миздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев взял лечение детей под контроль.