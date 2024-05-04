Международную выставку «Россия» посетили 12 млн человек
Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил 12-миллионный гость, сообщила пресс-служба организатора мероприятия.
Им стала Ксения Юшкова из Ивановской области, которая приехала на выставку вместе с мужем и двумя детьми. Она получила от дирекции выставки и правительства Тульской области сертификат на семейное путешествие «Открой Тульскую область» по знаковым местам региона.
В ходе поездки, как рассказали организаторы выставки, семья посетит Тульский Кремль, прогуляется по Казанской набережной и Музейному кварталу, также Ксению пригласили в Тульский государственный музей оружия и творческий индустриальный кластер «Октава». Завершится поездка прогулкой по музею-заповеднику «Поленово».
Отметку в 11 млн посетителей выставка «Россия» преодолела в конце апреля. Тогда жительнице Орла Ольге Лутовой вручили сертификат на четырехдневное путешествие в Томск. 22 февраля форум преодолел рубеж в 5 млн гостей.
На международной выставке-форуме «Россия» представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Мероприятие проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.