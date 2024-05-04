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Международную выставку «Россия» посетили 12 млн человек

Ведомости

Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил 12-миллионный гость, сообщила пресс-служба организатора мероприятия.

Им стала Ксения Юшкова из Ивановской области, которая приехала на выставку вместе с мужем и двумя детьми. Она получила от дирекции выставки и правительства Тульской области сертификат на семейное путешествие «Открой Тульскую область» по знаковым местам региона.

В ходе поездки, как рассказали организаторы выставки, семья посетит Тульский Кремль, прогуляется по Казанской набережной и Музейному кварталу, также Ксению пригласили в Тульский государственный музей оружия и творческий индустриальный кластер «Октава». Завершится поездка прогулкой по музею-заповеднику «Поленово».

Отметку в 11 млн посетителей выставка «Россия» преодолела в конце апреля. Тогда жительнице Орла Ольге Лутовой вручили сертификат на четырехдневное путешествие в Томск. 22 февраля форум преодолел рубеж в 5 млн гостей.

На международной выставке-форуме «Россия» представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Мероприятие проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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