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Летевший из Москвы пассажирский Boeing совершил вынужденную посадку в Иркутске

Ведомости

Boeing 777, выполнявший рейс Москва – Гуанчжоу, совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Причиной стала техническая неисправность воздушного судна, объяснили в ведомстве.

«Причины и обстоятельства авиационного события устанавливаются. Пострадавших нет», – говорится в сообщении прокуратуры.

В пресс-службе «Аэрофлота» добавили, что посадка самолета выполнена в штатном режиме при работе обоих двигателей. Командир рейса 11 мая принял решение о посадке на запасной аэродром из-за срабатывания индикации уровня масла в одном из двигателей, говорится в сообщении. Для продолжения рейса из Москвы направлен резервный борт. Вылет рейса в Гуанчжоу запланирован на 19:30 по местному времени (14:30 мск).

6 мая подавший сигнал тревоги пассажирский самолет Airbus A-321 Москва – Оренбург сел в «Шереметьево». Спустя около 30 минут полета воздушное судно в районе Арзамаса развернулось в сторону Москвы и благополучно совершило посадку в аэропорту. По данным ТАСС, причиной возврата стала разгерметизация кабины пилотов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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