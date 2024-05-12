Летевший из Москвы пассажирский Boeing совершил вынужденную посадку в Иркутске
Boeing 777, выполнявший рейс Москва – Гуанчжоу, совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Причиной стала техническая неисправность воздушного судна, объяснили в ведомстве.
«Причины и обстоятельства авиационного события устанавливаются. Пострадавших нет», – говорится в сообщении прокуратуры.
В пресс-службе «Аэрофлота» добавили, что посадка самолета выполнена в штатном режиме при работе обоих двигателей. Командир рейса 11 мая принял решение о посадке на запасной аэродром из-за срабатывания индикации уровня масла в одном из двигателей, говорится в сообщении. Для продолжения рейса из Москвы направлен резервный борт. Вылет рейса в Гуанчжоу запланирован на 19:30 по местному времени (14:30 мск).
6 мая подавший сигнал тревоги пассажирский самолет Airbus A-321 Москва – Оренбург сел в «Шереметьево». Спустя около 30 минут полета воздушное судно в районе Арзамаса развернулось в сторону Москвы и благополучно совершило посадку в аэропорту. По данным ТАСС, причиной возврата стала разгерметизация кабины пилотов.