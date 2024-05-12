Летевший из Москвы пассажирский Boeing совершил вынужденную посадку в Иркутске

В пресс-службе «Аэрофлота» добавили, что посадка самолета выполнена в штатном режиме при работе обоих двигателей. Командир рейса 11 мая принял решение о посадке на запасной аэродром из-за срабатывания индикации уровня масла в одном из двигателей, говорится в сообщении. Для продолжения рейса из Москвы направлен резервный борт. Вылет рейса в Гуанчжоу запланирован на 19:30 по местному времени (14:30 мск).