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Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся на неделю позже из-за холодов

Ведомости

Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся с 20 мая, а не с 14, как было заявлено ранее. Информация об этом появилась на сайте мэра столицы.  

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, старт плановых отключений воды перенесли из-за низких температур воздуха и возобновления подачи тепла в дома и соцобъекты.

«Отключение горячей воды – это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать», – сказал Бирюков.

Уточняется, что продолжительность отключений не превысит 10 дней. Все работы пройдут в полном объеме и завершатся до 25 августа. Гидравлические испытания затронут более 18 000 км городских тепловых сетей столицы. К отопительному сезону в Москве подготовят свыше 74 000 зданий, включая более 34 000 жилых домов.

6 мая в Москве по распоряжению мэра Сергея Собянина начали возобновлять подачу тепла в жилые дома и соцобъекты из-за похолодания. В следующие пару дней в столице шел снег.

Отопление в столице начали отключать 27 апреля. В ряде районов Подмосковья с 4 мая начали включать отопление из-за похолодания, которое на юг Центральной России принесли атлантический циклон и северные ветры.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура воздуха в Москве будет очень медленно подниматься с середины мая. По его словам, температура мая «отстает» почти на полтора месяца от своей климатической нормы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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