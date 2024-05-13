Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся на неделю позже из-за холодов
Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся с 20 мая, а не с 14, как было заявлено ранее. Информация об этом появилась на сайте мэра столицы.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, старт плановых отключений воды перенесли из-за низких температур воздуха и возобновления подачи тепла в дома и соцобъекты.
«Отключение горячей воды – это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать», – сказал Бирюков.
Уточняется, что продолжительность отключений не превысит 10 дней. Все работы пройдут в полном объеме и завершатся до 25 августа. Гидравлические испытания затронут более 18 000 км городских тепловых сетей столицы. К отопительному сезону в Москве подготовят свыше 74 000 зданий, включая более 34 000 жилых домов.
6 мая в Москве по распоряжению мэра Сергея Собянина начали возобновлять подачу тепла в жилые дома и соцобъекты из-за похолодания. В следующие пару дней в столице шел снег.
Отопление в столице начали отключать 27 апреля. В ряде районов Подмосковья с 4 мая начали включать отопление из-за похолодания, которое на юг Центральной России принесли атлантический циклон и северные ветры.
Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура воздуха в Москве будет очень медленно подниматься с середины мая. По его словам, температура мая «отстает» почти на полтора месяца от своей климатической нормы.