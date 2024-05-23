Суд в Москве арестовал экс-сотрудника УФССП по делу о хищении 40 млн рублей
Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего замруководителя Савеловского отдела столичного управления Федеральной службы судебных приставов Владимира Доева. Он обвиняется в хищении более 40 млн руб., сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Доеву вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере, совершенная организованной преступной группой). По делу арестован еще один фигурант – некий Вадим Утагонов. Он также обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Суд отправил обоих под стражу до 21 июля.
Следствие полагает, что Доев, Утагонов и иные лица в составе организованной группы изготовили и предоставили в Савеловский отдел судебных приставов поддельные определения суда. В документах содержалась ложная информация о приостановлении исполнительного производства и процессуальном правопреемстве. Доев, используя служебное положение, вынес постановление о замене лиц в исполнительном производстве.
Таким образом фигуранты присвоили более 40 млн руб., чем нанесли имущественный ущерб УФССП по Москве, сообщила версию следствия пресс-служба суда. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
23 мая стало известно, что Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал директора департамента ОАО «Сити сервис» Лариюса Лапинскаса и генерального директора компании Витаутаса Юневичюса по делу о хищении средств. По версии следствия, Лапинскас заключил от имени общества фиктивные договоры подряда, тем самым похитив более 2,23 млн руб. Второй фигурант заключил договор на санитарное содержание многоквартирного дома, а затем осуществлял перечисление денежных средств по платежным поручениям свыше установленного размера оплаты. В общей сумме Юневичюс похитил более 3,93 млн руб., полагает следствие.