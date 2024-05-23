Суд в Москве арестовал экс-сотрудника УФССП по делу о хищении 40 млн рублей

23 мая стало известно, что Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал директора департамента ОАО «Сити сервис» Лариюса Лапинскаса и генерального директора компании Витаутаса Юневичюса по делу о хищении средств. По версии следствия, Лапинскас заключил от имени общества фиктивные договоры подряда, тем самым похитив более 2,23 млн руб. Второй фигурант заключил договор на санитарное содержание многоквартирного дома, а затем осуществлял перечисление денежных средств по платежным поручениям свыше установленного размера оплаты. В общей сумме Юневичюс похитил более 3,93 млн руб., полагает следствие.