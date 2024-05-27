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Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта дела Тимура Иванова

Ведомости

Мосгорсуд признал законным арест бизнесмена Александра Фомина, который проходит по делу отстраненного замминистра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в отношении Фомина Александра Григорьевича без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», – говорится в сообщении.

В конце апреля суд отправил Александра Фомина в СИЗО до 23 июня. Ему вменяется ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По данным системы «СПАРК-Интерфакс», он является соучредителем ООО «Олимпситистрой». В постановлении суда отмечалось, что у Фомина есть связи в руководстве предприятий оборонного ведомства.

По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, а также еще одному фигуранту дела, бизнесмену Сергею Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности платить за товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера. 

Басманный районный суд Москвы отправил Иванова в СИЗО до 23 июня. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Сам замминистра вину не признает. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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