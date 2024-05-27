Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта дела Тимура Иванова
Мосгорсуд признал законным арест бизнесмена Александра Фомина, который проходит по делу отстраненного замминистра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
«Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в отношении Фомина Александра Григорьевича без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», – говорится в сообщении.
В конце апреля суд отправил Александра Фомина в СИЗО до 23 июня. Ему вменяется ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По данным системы «СПАРК-Интерфакс», он является соучредителем ООО «Олимпситистрой». В постановлении суда отмечалось, что у Фомина есть связи в руководстве предприятий оборонного ведомства.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, а также еще одному фигуранту дела, бизнесмену Сергею Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности платить за товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера.
Басманный районный суд Москвы отправил Иванова в СИЗО до 23 июня. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Сам замминистра вину не признает.