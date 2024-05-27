Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта дела Тимура Иванова

По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, а также еще одному фигуранту дела, бизнесмену Сергею Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности платить за товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера.