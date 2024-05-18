Суд заявил о связях фигуранта дела Иванова среди руководства предприятий МО
Арестованный по делу отстраненного замминистра обороны России Тимура Иванова Александр Фомин имеет связи в руководстве предприятий оборонного ведомства и может угрожать свидетелям судопроизводства, говорится в опубликованном постановлении Басманного суда Москвы.
Фомин – фигурант дела о взятке в особо крупном размере, возбужденного против замминистра обороны Иванова, который с конца апреля находится под арестом. Фомин также был взят под стражу. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По данным системы «СПАРК Интерфакс», он является соучредителем ООО «Олимпситистрой».
«Фомин обладает значительными финансовыми ресурсами, является доверенным лицом заместителя министра обороны РФ и имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны России и коммерческих структур <...>, в силу чего обладает реальной возможностью угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства либо иным образом воздействовать на них с целью избежать уголовной ответственности за инкриминируемое ему деяние», – говорится в постановлении об избрании меры пресечения.
Оснований для избрания иной меры пресечения, не связанной с лишением свободы, не имеется, следует из документа. Фомин будет находиться под стражей до 23 июня 2024 г.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, а также бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера. Сам замминистра вину не признает.