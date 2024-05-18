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Суд заявил о связях фигуранта дела Иванова среди руководства предприятий МО

Ведомости

Арестованный по делу отстраненного замминистра обороны России Тимура Иванова Александр Фомин имеет связи в руководстве предприятий оборонного ведомства и может угрожать свидетелям судопроизводства, говорится в опубликованном постановлении Басманного суда Москвы.

Фомин – фигурант дела о взятке в особо крупном размере, возбужденного против замминистра обороны Иванова, который с конца апреля находится под арестом. Фомин также был взят под стражу. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По данным системы «СПАРК Интерфакс», он является соучредителем ООО «Олимпситистрой».

«Фомин обладает значительными финансовыми ресурсами, является доверенным лицом заместителя министра обороны РФ и имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны России и коммерческих структур <...>, в силу чего обладает реальной возможностью угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства либо иным образом воздействовать на них с целью избежать уголовной ответственности за инкриминируемое ему деяние», – говорится в постановлении об избрании меры пресечения.

Оснований для избрания иной меры пресечения, не связанной с лишением свободы, не имеется, следует из документа. Фомин будет находиться под стражей до 23 июня 2024 г. 

По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, а также бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера. Сам замминистра вину не признает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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