На «Октоберфесте» запретят песню L'amour toujours из-за борьбы с национализмом

В конце января более 300 000 жителей ФРГ вышли на демонстрации против крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Лозунгами стали «Защитим демократию», «Вместе против АдГ», «Нет места нацистам» и др. Протесты начались после того, как стало известно, что в ноябре 2023 г. высокопоставленные члены АдГ встречались со своими сторонниками неонацистских взглядов, в том числе юристами, политиками, предпринимателями и врачами. На встрече якобы обсуждалась возможность выслать из ФРГ просителей убежища, иностранцев с видом на жительство и «неассимилированных граждан».