На «Октоберфесте» запретят песню L'amour toujours из-за борьбы с национализмом
Организаторы ежегодного фестиваля «Октоберфест» в Мюнхене планируют запретить исполнение известной песни итальянского диджея Джиджи Д'Агостино L'amour toujours, сообщает «Баварское радио». Это связано с тем, что композиция стала неким «шифром» ультраправых немцев – СМИ стали известны инциденты, когда под мелодию скандируются нацистские лозунги, при этом сама песня отношения к национализму не имеет.
Издание сообщает, что такие случаи происходили регулярно в течение нескольких месяцев. Широко обсуждаемым стало видео с вечеринки на острове Зильт, где гости под песню L'amour toujours выкрикивали: «Иностранцы вон! Германия для немцев!». Также СМИ стали известны аналогичные случаи в элитной школе-интернате Луизенлунд и общине Крёф на западе Германии.
«Баварское радио» пишет, что запрет песни является неправильным путем решения проблемы, поскольку лишь устранит симптом, но не причину.
В конце января более 300 000 жителей ФРГ вышли на демонстрации против крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Лозунгами стали «Защитим демократию», «Вместе против АдГ», «Нет места нацистам» и др. Протесты начались после того, как стало известно, что в ноябре 2023 г. высокопоставленные члены АдГ встречались со своими сторонниками неонацистских взглядов, в том числе юристами, политиками, предпринимателями и врачами. На встрече якобы обсуждалась возможность выслать из ФРГ просителей убежища, иностранцев с видом на жительство и «неассимилированных граждан».