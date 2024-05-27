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На «Октоберфесте» запретят песню L'amour toujours из-за борьбы с национализмом

Ведомости

Организаторы ежегодного фестиваля «Октоберфест» в Мюнхене планируют запретить исполнение известной песни итальянского диджея Джиджи Д'Агостино L'amour toujours, сообщает «Баварское радио». Это связано с тем, что композиция стала неким «шифром» ультраправых немцев – СМИ стали известны инциденты, когда под мелодию скандируются нацистские лозунги, при этом сама песня отношения к национализму не имеет.

Издание сообщает, что такие случаи происходили регулярно в течение нескольких месяцев. Широко обсуждаемым стало видео с вечеринки на острове Зильт, где гости под песню L'amour toujours выкрикивали: «Иностранцы вон! Германия для немцев!». Также СМИ стали известны аналогичные случаи в элитной школе-интернате Луизенлунд и общине Крёф на западе Германии.

«Баварское радио» пишет, что запрет песни является неправильным путем решения проблемы, поскольку лишь устранит симптом, но не причину.

В конце января более 300 000 жителей ФРГ вышли на демонстрации против крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Лозунгами стали «Защитим демократию», «Вместе против АдГ», «Нет места нацистам» и др. Протесты начались после того, как стало известно, что в ноябре 2023 г. высокопоставленные члены АдГ встречались со своими сторонниками неонацистских взглядов, в том числе юристами, политиками, предпринимателями и врачами. На встрече якобы обсуждалась возможность выслать из ФРГ просителей убежища, иностранцев с видом на жительство и «неассимилированных граждан».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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