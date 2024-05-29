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В Исландии началось извержение вулкана

Ведомости

На юго-западе Исландии началось извержение вулкана. Это уже пятое извержение с декабря, пишет Reuters.

Власти Исландии предупреждали о риске возобновления вулканической активности к югу от столицы Рейкьявика, поскольку исследования показали, что под землей скопилась магма.

Извержение стало восьмым на полуострове, где проживает около 30 000 человек, с 2021 г., когда геологические системы, находившиеся в спящем состоянии около 800 лет, вновь активизировались. Предыдущие инциденты привели к нарушению централизованного теплоснабжения, закрытию ключевых дорог и даже уничтожению нескольких домов в рыбацком городке Гриндавик. Чтобы предотвратить дальнейший ущерб, были построены искусственные барьеры, отводящие лаву.

Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль на юге Исландии в 2010 г. привело к нарушению авиасообщения в Европе на несколько дней из-за шлейфа пепла. Вулкан проснулся спустя более 200 лет спячки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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