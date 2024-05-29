В Исландии началось извержение вулкана

Извержение стало восьмым на полуострове, где проживает около 30 000 человек, с 2021 г., когда геологические системы, находившиеся в спящем состоянии около 800 лет, вновь активизировались. Предыдущие инциденты привели к нарушению централизованного теплоснабжения, закрытию ключевых дорог и даже уничтожению нескольких домов в рыбацком городке Гриндавик. Чтобы предотвратить дальнейший ущерб, были построены искусственные барьеры, отводящие лаву.