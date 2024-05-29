В Исландии началось извержение вулкана
На юго-западе Исландии началось извержение вулкана. Это уже пятое извержение с декабря, пишет Reuters.
Власти Исландии предупреждали о риске возобновления вулканической активности к югу от столицы Рейкьявика, поскольку исследования показали, что под землей скопилась магма.
Извержение стало восьмым на полуострове, где проживает около 30 000 человек, с 2021 г., когда геологические системы, находившиеся в спящем состоянии около 800 лет, вновь активизировались. Предыдущие инциденты привели к нарушению централизованного теплоснабжения, закрытию ключевых дорог и даже уничтожению нескольких домов в рыбацком городке Гриндавик. Чтобы предотвратить дальнейший ущерб, были построены искусственные барьеры, отводящие лаву.
Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль на юге Исландии в 2010 г. привело к нарушению авиасообщения в Европе на несколько дней из-за шлейфа пепла. Вулкан проснулся спустя более 200 лет спячки.