В Дели зафиксирована рекордная жара

ТАСС отмечает, что 28 мая самым жарким местом в Индии стал город Чуру на северо-западе страны, тогда температура достигла 50,5 градуса выше нуля. Этот показатель был близок к самой высокой температуре за всю историю наблюдений. Предыдущим рекордом за всю историю страны стала температура в Раджастане в 2016 г. – тогда жара достигла 51 градуса.