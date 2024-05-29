В Дели зафиксирована рекордная жара
В столичном округе Дели, в состав которого входит Нью-Дели, зафиксирована рекордная жара. Об этом сообщил метеорологический департамент Индии.
На северо-западе Дели в пригородах Мангешпур и Нарела температура поднялась до плюс 49,9 градуса. Отмечается, что это самая высокая температура в округе с мая 2022 г.: тогда фиксировался показатель плюс 49,2 градуса. Газета Amar Ujala сообщает, что в Нью-Дели объявлен красный уровень тревоги. Температура в столице Индии местами достигла 52,3 градуса.
«Аномальная жара уменьшится в течение следующих 2–3 дней», – сказано в сообщении метеорологического департамента.
ТАСС отмечает, что 28 мая самым жарким местом в Индии стал город Чуру на северо-западе страны, тогда температура достигла 50,5 градуса выше нуля. Этот показатель был близок к самой высокой температуре за всю историю наблюдений. Предыдущим рекордом за всю историю страны стала температура в Раджастане в 2016 г. – тогда жара достигла 51 градуса.