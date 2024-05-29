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Голикова: нормативные акты по многодетным семьям не скорректировали 27 регионов

Ведомости

Нормативные акты по указу о многодетных семьях не были скорректированы в 27 российских регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова президенту РФ Владимиру Путину.

«Еще 27 регионов свои решения о приведении нормативных актов в соответствие с вашим указом не приняли, а это значит ожидания людей, которые на сегодняшний день пока не реализованы», – сказала она на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.

В январе Путин подписал указ о многодетных семьях. Документом на федеральном уровне закрепляется статус многодетной семьи – ею станет считаться семья, имеющая трех и более детей. Статус будет подтверждаться удостоверением и устанавливаться бессрочно.

Указом президент в частности поручил губернаторам в партнерстве с ритейлерами и другими представителями бизнеса разработать специальные программы для многодетных семей.

29 мая первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что город Байконур и 59 регионов России обновили региональные нормативные акты в соответствии с указом президента РФ о многодетных. При этом в целом, по ее словам, принятие актов затянулось. 

Баталина сообщила, что среди регионов, которые уже приняли обновленные акты, в 30 субъектах они приняты без критериев нуждаемости. 20 марта министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что реестр многодетных семей начнет действовать с 1 июля 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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