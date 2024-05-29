Голикова: нормативные акты по многодетным семьям не скорректировали 27 регионов
Нормативные акты по указу о многодетных семьях не были скорректированы в 27 российских регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова президенту РФ Владимиру Путину.
«Еще 27 регионов свои решения о приведении нормативных актов в соответствие с вашим указом не приняли, а это значит ожидания людей, которые на сегодняшний день пока не реализованы», – сказала она на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.
В январе Путин подписал указ о многодетных семьях. Документом на федеральном уровне закрепляется статус многодетной семьи – ею станет считаться семья, имеющая трех и более детей. Статус будет подтверждаться удостоверением и устанавливаться бессрочно.
Указом президент в частности поручил губернаторам в партнерстве с ритейлерами и другими представителями бизнеса разработать специальные программы для многодетных семей.
29 мая первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что город Байконур и 59 регионов России обновили региональные нормативные акты в соответствии с указом президента РФ о многодетных. При этом в целом, по ее словам, принятие актов затянулось.
Баталина сообщила, что среди регионов, которые уже приняли обновленные акты, в 30 субъектах они приняты без критериев нуждаемости. 20 марта министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что реестр многодетных семей начнет действовать с 1 июля 2024 г.