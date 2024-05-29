Голикова: нормативные акты по многодетным семьям не скорректировали 27 регионов

«Еще 27 регионов свои решения о приведении нормативных актов в соответствие с вашим указом не приняли, а это значит ожидания людей, которые на сегодняшний день пока не реализованы», – сказала она на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.