Путин присудил Матвиенко звание Героя Труда за преданность Отечеству

Матвиенко имеет государственные награды: орден «Знак почета» (1976 г.), орден Трудового Красного Знамени (1981 г.), орден Почета (1996 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2003 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (2014 г.), орден Святого апостола Андрея Первозванного (2019 г.).