Путин присудил Матвиенко звание Героя Труда за преданность Отечеству
Президент России Владимир Путин присудил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
По словам главы государства, смысл жизни Матвиенко опредилили преданность Отечеству и работа на благо общества на многие годы. Ее опыт, знания и организаторский талант вызывают огромное уважение.
«Признанием ее заслуг стало присуждение звания «Герой труда», – подчеркнул Путин.
7 апреля президент России присвоил Матвиенко звание Героя Труда за особые заслуги перед государством и народом. В этот же день председателю Совета Федерации исполнилось 75 лет.
Матвиенко имеет государственные награды: орден «Знак почета» (1976 г.), орден Трудового Красного Знамени (1981 г.), орден Почета (1996 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2003 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (2014 г.), орден Святого апостола Андрея Первозванного (2019 г.).