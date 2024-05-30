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Путин присудил Матвиенко звание Героя Труда за преданность Отечеству

Ведомости

Президент России Владимир Путин присудил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

По словам главы государства, смысл жизни Матвиенко опредилили преданность Отечеству и работа на благо общества на многие годы. Ее опыт, знания и организаторский талант вызывают огромное уважение.

«Признанием ее заслуг стало присуждение звания «Герой труда», – подчеркнул Путин.

7 апреля президент России присвоил Матвиенко звание Героя Труда за особые заслуги перед государством и народом. В этот же день председателю Совета Федерации исполнилось 75 лет.

Матвиенко имеет государственные награды: орден «Знак почета» (1976 г.), орден Трудового Красного Знамени (1981 г.), орден Почета (1996 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2003 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (2014 г.), орден Святого апостола Андрея Первозванного (2019 г.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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