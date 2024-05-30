Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище

Заворотнюк родилась в 1971 г. в Астрахани. В 1993 г. окончила Школу-студию МХАТ, играла в Театре Олега Табакова. Народное признание она получила после выхода сериала «Моя прекрасная няня». Ситком шел на СТС с 2004 по 2009 г. Заворотнюк также вела на телевидении передачи «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период», «Две звезды» и др. Звание заслуженной артистки России было присвоено ей в 2006 г. В 2019 г. она перестала играть в театре, тогда же появились первые сообщения о болезни. В мае 2020 г. подтвердилось, что она борется с глиобластомой (раком мозга).