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Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище

Ведомости

Прощание с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк состоится 1 июня в Покровском монастыре. Ее похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом со ссылкой на семью актрисы сообщил телеведущий Андрей Малахов в эфире канала «Россия-24».

«Прощание с Анастасией Заворотнюк будет в Покровском монастыре, будет отпевание у Матронушки, а похороны будут на Троекуровском кладбище 1 июня», – сказал Малахов.

Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет в ночь на 30 мая. Смерть актрисы подтвердила ее дочь Анна. 

Заворотнюк родилась в 1971 г. в Астрахани. В 1993 г. окончила Школу-студию МХАТ, играла в Театре Олега Табакова. Народное признание она получила после выхода сериала «Моя прекрасная няня». Ситком шел на СТС с 2004 по 2009 г. Заворотнюк также вела на телевидении передачи «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период», «Две звезды» и др. Звание заслуженной артистки России было присвоено ей в 2006 г. В 2019 г. она перестала играть в театре, тогда же появились первые сообщения о болезни. В мае 2020 г. подтвердилось, что она борется с глиобластомой (раком мозга).

В 2006 г. ей было присвоено звание заслуженной артистки России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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