ТАСС: приставы работают в БЦ «Китай-город» по изъятию имущества Алексея Хотина

В апреле «Ведомости» писали, что начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП Васильев А. А. (его полное имя узнать не удалось) в марте этого года подал в Мещанский районный суд 13 исковых заявлений к Алексею Хотину и связанным с ним структурам. В своих заявлениях он просит обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество бизнесмена.