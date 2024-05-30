ТАСС: приставы работают в БЦ «Китай-город» по изъятию имущества Алексея Хотина
Судебные приставы работают в московском бизнес-центре «Китай-город» в рамках обращения в доход государства имущества экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФССП.
«Федеральной службой судебных приставов обеспечивается исполнение судебных решений об обращении в доход государства имущества А. Ю. Хотина», – сообщили в ведомстве.
В марте Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра». Кроме того, суд удовлетворил заявленный гражданский иск о взыскании со всех фигурантов солидарно 17,3 млрд руб. в счет погашения ущерба вкладчикам. В мае 2023 г. Генпрокуратура через суд также взыскала с бизнесмена 192,1 млрд руб. По версии следователей, эти средства компания «Русь-ойл», совладельцем которой считался Хотин, недоплатила в виде налогов.
Алексей Хотин и его отец Юрий продолжительное время считались одними из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в РФ. Им принадлежало около 40 объектов в Москве общей площадью 2,1 млн кв. м.
В апреле «Ведомости» писали, что начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП Васильев А. А. (его полное имя узнать не удалось) в марте этого года подал в Мещанский районный суд 13 исковых заявлений к Алексею Хотину и связанным с ним структурам. В своих заявлениях он просит обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество бизнесмена.