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ТАСС: приставы работают в БЦ «Китай-город» по изъятию имущества Алексея Хотина

Ведомости

Судебные приставы работают в московском бизнес-центре «Китай-город» в рамках обращения в доход государства имущества экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФССП.

«Федеральной службой судебных приставов обеспечивается исполнение судебных решений об обращении в доход государства имущества А. Ю. Хотина», – сообщили в ведомстве.

В марте Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра». Кроме того, суд удовлетворил заявленный гражданский иск о взыскании со всех фигурантов солидарно 17,3 млрд руб. в счет погашения ущерба вкладчикам. В мае 2023 г. Генпрокуратура через суд также взыскала с бизнесмена 192,1 млрд руб. По версии следователей, эти средства компания «Русь-ойл», совладельцем которой считался Хотин, недоплатила в виде налогов.

Алексей Хотин и его отец Юрий продолжительное время считались одними из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в РФ. Им принадлежало около 40 объектов в Москве общей площадью 2,1 млн кв. м.

В апреле «Ведомости» писали, что начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП Васильев А. А. (его полное имя узнать не удалось) в марте этого года подал в Мещанский районный суд 13 исковых заявлений к Алексею Хотину и связанным с ним структурам. В своих заявлениях он просит обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество бизнесмена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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