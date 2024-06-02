Трамп собрал более 1 млн подписчиков в TikTok

3 августа 2020 г. Трамп, будучи президентом, пригрозил запретить работу TikTok на территории США, если он не будет продан американской компании до 15 сентября. Позже он подписал два указа, запрещающие гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами. Впоследствии эти указы Трампа были отменены действующим президентом страны Джо Байденом. В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам.