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Трамп собрал более 1 млн подписчиков в TikTok

Ведомости

На верифицированный аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети TikTok подписалось более 1 млн человек.

На странице Трампа выложено одно видео, его посмотрели более 25 млн пользователей.

Присоединение к платформе показывает, как изменилось отношение экс-президента к ней в ходе предвыборной кампании, отмечает CNN.

3 августа 2020 г. Трамп, будучи президентом, пригрозил запретить работу TikTok на территории США, если он не будет продан американской компании до 15 сентября. Позже он подписал два указа, запрещающие гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами. Впоследствии эти указы Трампа были отменены действующим президентом страны Джо Байденом. В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам.

24 апреля Байден подписал закон, который запрещает TikTok в США, если его владелец, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Необходимость такой меры американские власти объясняют отсутствием возможности гарантировать безопасность персональных данных американцев.

7 мая компания TikTok и ByteDance заявили, что подали иск в федеральный суд США по округу Колумбия с прошением заблокировать закон о возможном запрете платформы, подписанный Байденом. Компании утверждают, что закон нарушает конституцию США по ряду оснований, в том числе противоречит первой поправке о свободе слова. В тексте иска говорится, что продажа «просто невозможна: ни коммерчески, ни технологически, ни юридически», поэтому нет никаких сомнений, что закон приведет к закрытию TikTok в США.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили Байден и Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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