Трамп собрал более 1 млн подписчиков в TikTok
На верифицированный аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети TikTok подписалось более 1 млн человек.
На странице Трампа выложено одно видео, его посмотрели более 25 млн пользователей.
Присоединение к платформе показывает, как изменилось отношение экс-президента к ней в ходе предвыборной кампании, отмечает CNN.
3 августа 2020 г. Трамп, будучи президентом, пригрозил запретить работу TikTok на территории США, если он не будет продан американской компании до 15 сентября. Позже он подписал два указа, запрещающие гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами. Впоследствии эти указы Трампа были отменены действующим президентом страны Джо Байденом. В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам.
24 апреля Байден подписал закон, который запрещает TikTok в США, если его владелец, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Необходимость такой меры американские власти объясняют отсутствием возможности гарантировать безопасность персональных данных американцев.
7 мая компания TikTok и ByteDance заявили, что подали иск в федеральный суд США по округу Колумбия с прошением заблокировать закон о возможном запрете платформы, подписанный Байденом. Компании утверждают, что закон нарушает конституцию США по ряду оснований, в том числе противоречит первой поправке о свободе слова. В тексте иска говорится, что продажа «просто невозможна: ни коммерчески, ни технологически, ни юридически», поэтому нет никаких сомнений, что закон приведет к закрытию TikTok в США.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили Байден и Трамп.