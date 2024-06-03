Фигурантам дела о хищении акций BelkaCar назначено от 4 до 5 лет колонии

Зимин находится в международном розыске. Как заявлял его адвокат Александр Антипов в ходе заседания по избранию меры пресечения, следствию известно о местонахождении Зимина: он проживает в Израиле в городе Хайфа и покинул Россию еще задолго до возбуждения уголовного дела. По его словам, намерений у бизнесмена скрываться от российского правосудия не было.