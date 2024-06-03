Фигурантам дела о хищении акций BelkaCar назначено от 4 до 5 лет колонии
Тушинский суд Москвы назначил пять лет колонии общего режима гендиректору компании Singular СIS Ральфу Новаку. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar Ltd. Об этом сообщает «РИА Новости».
Новаку также назначен штраф в размере 800 000 руб.
Ильнура Азмуханова суд приговорил к четырем годам колонии со штрафом в размере 500 000 руб.
Новака и Азмуханова признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд взыскал с осужденных более 393 млн руб. по иску потерпевшей стороны о возмещении материального ущерба.
Прокурор запросил для Новака наказание по совокупности преступлений в виде восьми лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 700 000 руб., Азмуханову – семь лет колонии со штрафом 500 000 руб., а также ограничение свободы сроком на один год после отбывания наказания.
Судебный процесс в Тушинском суде начался в конце июня 2023 г. В рамках этого уголовного дела заочно арестованы еще два фигуранта. Это предприниматель и меценат Борис Зимин (признан в РФ иноагентом) и компаньон потерпевшего гражданина Германии Бенедикта Соботки, одного из совладельцев консалтинговой компании Bryanston Resources Ag., – Фабиан Кройхер.
Зимин находится в международном розыске. Как заявлял его адвокат Александр Антипов в ходе заседания по избранию меры пресечения, следствию известно о местонахождении Зимина: он проживает в Израиле в городе Хайфа и покинул Россию еще задолго до возбуждения уголовного дела. По его словам, намерений у бизнесмена скрываться от российского правосудия не было.