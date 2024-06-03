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Фигурантам дела о хищении акций BelkaCar назначено от 4 до 5 лет колонии

Ведомости

Тушинский суд Москвы назначил пять лет колонии общего режима гендиректору компании Singular СIS Ральфу Новаку. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar Ltd. Об этом сообщает «РИА Новости».

Новаку также назначен штраф в размере 800 000 руб.

Ильнура Азмуханова суд приговорил к четырем годам колонии со штрафом в размере 500 000 руб.

Новака и Азмуханова признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд взыскал с осужденных более 393 млн руб. по иску потерпевшей стороны о возмещении материального ущерба.

Прокурор запросил для Новака наказание по совокупности преступлений в виде восьми лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 700 000 руб., Азмуханову – семь лет колонии со штрафом 500 000 руб., а также ограничение свободы сроком на один год после отбывания наказания.

Судебный процесс в Тушинском суде начался в конце июня 2023 г. В рамках этого уголовного дела заочно арестованы еще два фигуранта. Это предприниматель и меценат Борис Зимин (признан в РФ иноагентом) и компаньон потерпевшего гражданина Германии Бенедикта Соботки, одного из совладельцев консалтинговой компании Bryanston Resources Ag., – Фабиан Кройхер.

Зимин находится в международном розыске. Как заявлял его адвокат Александр Антипов в ходе заседания по избранию меры пресечения, следствию известно о местонахождении Зимина: он проживает в Израиле в городе Хайфа и покинул Россию еще задолго до возбуждения уголовного дела. По его словам, намерений у бизнесмена скрываться от российского правосудия не было.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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